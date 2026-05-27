Kontrak Jesse Marsch Resmi Diperpanjang, Pimpin Timnas Kanada Hingga Piala Dunia 2030

JawaPos.com - Jesse Marsch resmi memperpanjang masa baktinya bersama Timnas Kanada hingga Piala Dunia 2030. Pengumuman itu disampaikan lewat media sosial resmi CANMNT pada Selasa (26/5).

Sebelumnya, kontrak Jesse Marsch dijadwalkan berakhir setelah Piala Dunia 2026. Namun, performa positif selama dua tahun terakhir membuat federasi memutuskan untuk memperpanjang kerja sama lebih awal demi menjaga stabilitas tim.

Sejak ditunjuk sebagai pelatih, Jesse Marsch mencatatkan hasil yang cukup impresif. Dari total 29 pertandingan yang dijalani, Marsch mencatatkan 14 kemenangan, tujuh hasil imbang, dan delapan kekalahan. Di bawah kepemimpinannya, Kanada juga berhasil mencapai peringkat tertinggi dalam sejarah FIFA serta menembus semifinal Copa America.

Dalam pernyataan resminya, Marsch yakin terhadap masa depan sepak bola Kanada. Pelatih berusia 52 tahun itu menilai generasi pemain saat ini memiliki potensi luar biasa untuk berkembang lebih jauh.

”Saya percaya Kanada memiliki potensi yang sangat besar dengan generasi pemain ini. Saya menantikan perkembangan sepak bola di seluruh negeri dan senang bisa berkomitmen jangka panjang untuk membantu program ini mencapai level tertinggi,” ujar Marsch dikutip dari situs Canada Soccer.

Secara taktik, Marsch membawa perubahan signifikan terhadap gaya bermain Kanada. Marsch menerapkan pendekatan sepak bola agresif dengan tekanan tinggi, ciri khas yang sebelumnya dia kembangkan saat melatih klub-klub seperti Red Bull Salzburg, RB Leipzig, dan Leeds United.

Pendekatan itu membuat Kanada tampil lebih terorganisir dan memiliki identitas permainan yang jelas. Saat ini, Kanada menempati peringkat ke-30 dunia menurut ranking FIFA.

Dalam waktu dekat, Marsch juga akan mengumumkan skuad final Kanada untuk Piala Dunia dengan jadwal pengumuman pada 29 Mei. Beberapa keputusan akhir disebut masih bergantung pada kondisi kebugaran para pemain.