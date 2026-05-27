Kontrak Jesse Marsch Resmi Diperpanjang, Pimpin Timnas Kanada Hingga Piala Dunia 2030

Jesse Marsch tetap jadi pelatih Timnas Kanada hingga 2030. (@CANMNT_Official/X)
JawaPos.com - Jesse Marsch resmi memperpanjang masa baktinya bersama Timnas Kanada hingga Piala Dunia 2030. Pengumuman itu disampaikan lewat media sosial resmi CANMNT pada Selasa (26/5).
Sebelumnya, kontrak Jesse Marsch dijadwalkan berakhir setelah Piala Dunia 2026. Namun, performa positif selama dua tahun terakhir membuat federasi memutuskan untuk memperpanjang kerja sama lebih awal demi menjaga stabilitas tim.
Sejak ditunjuk sebagai pelatih, Jesse Marsch mencatatkan hasil yang cukup impresif. Dari total 29 pertandingan yang dijalani, Marsch mencatatkan 14 kemenangan, tujuh hasil imbang, dan delapan kekalahan. Di bawah kepemimpinannya, Kanada juga berhasil mencapai peringkat tertinggi dalam sejarah FIFA serta menembus semifinal Copa America.
Dalam pernyataan resminya, Marsch yakin terhadap masa depan sepak bola Kanada. Pelatih berusia 52 tahun itu menilai generasi pemain saat ini memiliki potensi luar biasa untuk berkembang lebih jauh.
”Saya percaya Kanada memiliki potensi yang sangat besar dengan generasi pemain ini. Saya menantikan perkembangan sepak bola di seluruh negeri dan senang bisa berkomitmen jangka panjang untuk membantu program ini mencapai level tertinggi,” ujar Marsch dikutip dari situs Canada Soccer.
Secara taktik, Marsch membawa perubahan signifikan terhadap gaya bermain Kanada. Marsch menerapkan pendekatan sepak bola agresif dengan tekanan tinggi, ciri khas yang sebelumnya dia kembangkan saat melatih klub-klub seperti Red Bull Salzburg, RB Leipzig, dan Leeds United.
Pendekatan itu membuat Kanada tampil lebih terorganisir dan memiliki identitas permainan yang jelas. Saat ini, Kanada menempati peringkat ke-30 dunia menurut ranking FIFA.
Dalam waktu dekat, Marsch juga akan mengumumkan skuad final Kanada untuk Piala Dunia dengan jadwal pengumuman pada 29 Mei. Beberapa keputusan akhir disebut masih bergantung pada kondisi kebugaran para pemain.
Dilansir dari The Athletic, Marsch sendiri pernah menjadi asisten pelatih tim nasional Amerika Serikat pada Piala Dunia 2010. Saat ini, Marsch bersiap membawa Kanada tampil di Piala Dunia ketiga sepanjang sejarah mereka.
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Pemerintah Cabut Izin 2.231 Pengecer dan Distributor Pupuk Subsidi yang Rugikan Petani
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang
Abu Janda Dilaporkan ke Polisi Oleh Ikatan Keluarga Minang Hari Ini, Buntut Sebut Sumbar 'Barbar' dan Intoleran
Orang yang Semakin Cantik Secara Fisik Seiring Bertambahnya Usia Biasanya Mengadopsi 6 Kebiasaan Sehari-hari Ini Menurut Psikologi
Sebut Sumbar 'Barbar' dan Kristen Fobia, DPP IKM Siap Laporkan Abu Janda ke Mabes Polri Selasa Besok!
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
9 Mall Terbaik di Semarang, Selalu Jadi Andalan Wisatawan Saat Liburan Cari Hiburan