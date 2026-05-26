Ghana Umumkan Skuad Sementara Piala Dunia 2026, Thomas Partey Dipanggil Meski Terjerat Kasus Hukum

JawaPos.com - Ghana resmi merilis daftar sementara berisi 28 pemain untuk Piala Dunia 2026. Menariknya, nama gelandang Thomas Partey tetap dimasukkan, meski saat ini sang pemain tengah menghadapi proses hukum di Inggris terkait dugaan pemerkosaan dan pelecehan seksual.

Pengumuman skuad dilakukan pada Senin (25/5) malam waktu setempat. Tim nasional Ghana dijadwalkan memulai pemusatan latihan di Cardiff sebelum melakoni laga uji coba melawan Wales pada pekan depan. Partey diketahui akan menjalani persidangan di Southwark Crown Court, London. Pemain berusia 32 tahun itu didakwa dengan tujuh tuduhan pemerkosaan dan satu tuduhan pelecehan seksual.

Dilansir dari The Athletic, kasus itu berawal dari laporan empat perempuan berbeda dengan dugaan kejadian terjadi antara tahun 2020 hingga 2022. Sementara itu, penyelidikan dimulai oleh Kepolisian Metropolitan London pada Februari 2022. Sejak saat itu, kasus terus berkembang dengan tambahan dakwaan pada awal 2026. Meskipun demikian, Partey menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas semua tuduhan.

Semula, persidangan dijadwalkan berlangsung pada November 2026, tetapi saat ini berpotensi ditunda hingga awal 2027. Dalam ketentuan jaminan, Partey diwajibkan melaporkan rencana perjalanan ke luar negeri kepada pihak berwenang. Sementara itu, pengacara Partey, Jenny Wiltshire, menegaskan pada Februari 2026 bahwa kliennya terus menyangkal semua tuduhan dan telah bekerja sama penuh dengan pihak kepolisian. Wiltshire juga menyebut tidak akan ada komentar lebih lanjut selama proses hukum masih berjalan.

Partey sendiri meninggalkan Arsenal pada akhir Juni 2025 saat kontraknya habis setelah hampir lima tahun bersama klub papan atas Premier League itu. Partey kemudian bergabung dengan klub Spanyol Villarreal dengan status bebas transfer. Pada musim terakhirnya bersama Arsenal (2024/2025), Partey tampil dalam 35 pertandingan Premier League. Sementara itu, bersama Villarreal musim ini, Partey mencatatkan 31 penampilan di berbagai kompetisi.

Salah satu momen yang mencuri perhatian terjadi saat Villarreal menghadapi Tottenham Hotspur di Liga Champions. Saat pemanasan, Partey mendapat sorakan negatif dari suporter tuan rumah dan terus mendapat cemoohan ketika masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-78.

Selanjutnya, meski sempat absen dari skuad Ghana pada November 2025, Partey kembali dipanggil dan tampil dalam laga uji coba internasional melawan Austria dan Jerman pada Maret 2026. Pada babak kualifikasi Piala Dunia sebelumnya, Partey bermain dalam lima dari enam pertandingan Ghana, meski sebagian laga terjadi sebelum dakwaan pertama diumumkan.

Ghana sendiri akan bermarkas di Providence, Rhode Island, selama turnamen berlangsung. Mereka dijadwalkan memainkan pertandingan fase grup di Toronto, Boston, dan Philadelphia. Di Piala Dunia 2026, tim asuhan Carlos Queiroz tergabung di Grup L bersama Panama, Inggris, dan Kroasia. Ghana diwajibkan menyerahkan daftar final berisi maksimal 26 pemain paling lambat 1 Juni 2026.