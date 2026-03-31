Pelanggan Loyal Dapat Hadiah Melimpah, mulai dari Mobil Listrik, Sepeda Motor, hingga Paket Umrah

JawaPos.com - Pertumbuhan dalam sebuah bisnis tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk dan peningkatan penjualan, tetapi juga kelancaran distribusi yang mendukung operasional usaha.

Melihat kebutuhan tersebut, JNE kembali menghadirkan JLC Race Award 2025 sebagai bentuk apresiasi bagi pelanggan setia yang tergabung dalam program JNE Loyalty Card (JLC).

’’Setiap langkah kecil akan lebih bermakna bila dilakukan bersama-sama untuk menghadirkan manfaat nyata,” ujar Direktur Mohamad Feriadi dalam malam puncak JLC Race Award 2025 yang berlangsung di Hutan Kota by Plataran.

Acara berlangsung meriah dengan dipandu MC Ario Astungkoro serta penampilan spesial dari Kunto Aji dan Java Jive. Ajang tahunan ini menjadi bentuk penghargaan bagi pelanggan loyal JNE yang hingga kini telah memiliki lebih dari 1 juta anggota JLC di seluruh Indonesia.

Dalam gelaran tersebut, JNE sekaligus menyerahkan hadiah kepada para pemenang JLC Race 2025. Penentuan pemenang telah dilakukan pada 31 Maret 2026 di kantor pusat JNE, Jakarta Barat, dengan disaksikan perwakilan Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Jakarta, dan notaris.

Kompetisi JLC Race dibagi dalam dua kategori utama, yakni Transaksi Tertinggi dan Volume Pengiriman Terbanyak untuk tingkat nasional maupun regional. Tahun ini, terdapat 24 pemenang yang terdiri dari enam pemenang nasional dan 18 pemenang regional.

Hadiah yang diberikan pun beragam, mulai dari dua unit BYD Atto 1, sepeda motor, paket umrah atau perjalanan wisata, hingga logam mulia. Sementara untuk tingkat regional, hadiah meliputi sepeda motor, logam mulia, dan perangkat elektronik.