Profil Stadion SoFi, Arena Futuristik untuk Delapan Laga Piala Dunia 2026

Foto Stadion SoFi di Los Angeles, Amerika Serikat yang dipublikasikan FIFA dalam laman resminya yang dipnatau di Jakarta, Selasa (26/5/2026). (Laman resmi FIFA)
JawaPos.com - Stadion SoFi yang terletak di Kota Inglewood, kawasan metropolitan Los Angeles, bakal menjadi salah satu arena bersejarah perhelatan Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, 12 Juni hingga 20 Juli mendatang.
Berdasarkan keterangan dalam laman resmi FIFA yang dipantau di Jakarta, Selasa, stadion berkapasitas 70.000 penonton itu akan menyelenggarakan delapan pertandingan Piala Dunia yang terdiri dari lima pertandingan di fase grup, dua laga babak 32 besar, dan perempat final.
Stadion SoFi yang resmi dibuka pada September 2020 dikenal sebagai stadion bergaya masa depan atau futuristik dengan desain, teknologi, serta konsep arsitektur yang lebih maju dibandingkan stadion pada umumnya.
Kehadirannya tidak hanya menjadi rumah bagi pertandingan olahraga, tetapi juga simbol perkembangan arena modern yang memadukan teknologi tinggi, estetika, dan pengalaman hiburan dalam satu kawasan.
Dari sisi tampilan, stadion ini memiliki desain bangunan modern dengan atap melengkung raksasa menyerupai kanopi atau gelombang besar yang menyelimuti area stadion. Bentuknya yang dinamis membuat penampilannya berbeda dari stadion konvensional yang umumnya memiliki struktur lebih kaku dan sederhana.
Salah satu keunikan Stadion SoFi adalah sebagian besar bangunannya dibangun di bawah permukaan tanah. Desain tersebut diterapkan untuk menyesuaikan aturan pembatasan ketinggian bangunan karena lokasinya yang berada dekat jalur penerbangan.
Karena desainnya yang tidak biasa, dari sudut tertentu Stadion SoFi kerap dibandingkan dengan pesawat luar angkasa raksasa atau bangunan futuristik dari masa depan. Kesan modern semakin kuat karena stadion ini berdiri di kawasan olahraga dan hiburan Hollywood Park, kompleks terpadu yang menjadi salah satu pusat hiburan baru di Los Angeles.
Di bagian interior, Stadion SoFi memiliki sejumlah ciri khas yang membuatnya berbeda dari stadion lain. Salah satunya adalah atap transparan raksasa yang memungkinkan cahaya alami masuk tanpa mengurangi kenyamanan penonton.
Selain itu, stadion ini memiliki layar video 360 derajat dengan papan skor berbentuk oval raksasa yang menggantung di bagian tengah arena. Layar tersebut menjadi salah satu fitur paling ikonik karena mampu menampilkan tayangan dari berbagai sudut bagi seluruh penonton di stadion.
