Andre Rizal Hanafi
Rabu, 27 Mei 2026 | 03.10 WIB

Saud Abdulhamid Jadi Korban Pencurian di Amsterdam, Terancam Telat Gabung TC Arab Saudi untuk Piala Dunia 2026

Saud Abdulhamid. (facebook)

JawaPos.com - Kabar kurang menyenangkan datang dari pemain Timnas Arab Saudi, Saud Abdulhamid. Bek kanan berusia 26 tahun itu dilaporkan menjadi korban pencurian saat berada di Amsterdam, Belanda, beberapa hari sebelum bergabung dengan pemusatan latihan tim nasional.

Insiden tersebut terjadi ketika Abdulhamid menginap di sebuah hotel di Amsterdam. Sejumlah barang berharganya dilaporkan hilang, termasuk mobil, tas, paspor, hingga barang-barang pribadi lainnya. 

Kehilangan dokumen penting membuat situasi menjadi cukup rumit bagi pemain yang kini membela klub Prancis, RC Lens tersebut.

Akibat kejadian ini, Abdulhamid dipastikan belum bisa bergabung tepat waktu dengan skuad Arab Saudi yang sedang menjalani persiapan menuju Piala Dunia 2026 di Riyadh. 

Ia saat ini masih fokus mengurus dokumen perjalanan baru, terutama paspor, agar bisa segera kembali bepergian dan memperkuat tim nasional.

Federasi Sepak Bola Arab Saudi sendiri dikabarkan terus memantau kondisi pemainnya tersebut. Meski mengalami kendala di luar lapangan, Abdulhamid disebut dalam keadaan baik dan tetap berusaha menyelesaikan seluruh proses administrasi secepat mungkin.

Kehilangan paspor menjadi persoalan paling mendesak karena berkaitan langsung dengan izin perjalanan internasional. Jika proses pengurusan berjalan lancar, Abdulhamid diperkirakan tetap bisa menyusul skuad Arab Saudi sebelum agenda uji coba dimulai.

Saud Abdulhamid memang menjadi salah satu pemain penting dalam skuad Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir. 

Kecepatannya di sisi kanan pertahanan serta kemampuannya membantu serangan membuat dirinya menjadi andalan tim, termasuk dalam persiapan menghadapi turnamen besar seperti Piala Dunia 2026.

Editor: Banu Adikara
