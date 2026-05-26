Profil Stadion AT&T, Tuan Rumah Semifinal Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Stadion AT&T yang berlokasi di Arlington, Texas, Amerika Serikat, akan menjadi salah satu arena penyelenggara Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dikutip dari ANTARA.

Stadion kandang klub NFL Dallas Cowboys tersebut dijadwalkan menggelar sembilan pertandingan, termasuk satu laga semifinal.

Dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2026, FIFA akan menggunakan nama Stadion Dallas untuk arena tersebut karena aturan turnamen melarang penggunaan nama sponsor komersial.

Stadion AT&T resmi dibuka pada 27 Mei 2009 sebagai pengganti Texas Stadium, markas lama Dallas Cowboys. Stadion ini milik Pemerintah Kota Arlington dan dibangun atas gagasan pemilik Cowboys, Jerry Jones, yang menginginkan arena olahraga modern berkonsep hiburan terpadu.

Stadion tersebut memiliki kapasitas sekitar 80.000 penonton dan dapat diperluas hingga lebih dari 100.000 penonton melalui area tambahan berdiri, menjadikannya salah satu stadion dengan kapasitas terbesar di NFL.

Pembangunan stadion menghabiskan biaya sekitar 1,15 miliar dolar AS, dan sempat masuk jajaran stadion olahraga termahal di dunia. Pendanaan proyek berasal dari kombinasi dana pribadi klub dan dukungan Pemerintah Kota Arlington melalui skema pajak daerah.

Dari sisi desain, stadion rancangan HKS Architects itu dikenal melalui struktur atap buka-tutup yang ditopang dua lengkungan baja raksasa setinggi hampir 91 meter. Sistem tersebut memungkinkan stadion digunakan untuk berbagai kegiatan olahraga dan hiburan.

Stadion AT&T juga memiliki papan video gantung raksasa di tengah arena yang pernah tercatat sebagai layar HDTV terbesar di dunia saat pertama kali dipasang.