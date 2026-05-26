Selasa, 26 Mei 2026 | 23.24 WIB

Skuad Kolombia untuk Piala Dunia 2026 Resmi Dirilis, James Rodriguez dan Luis Diaz Jadi Andalan

James Rodriguez bersama Timnas Kolombia. (Instagram/@jamesrodriguez10)

JawaPos.com - Timnas Kolombia akhirnya merilis daftar resmi pemain yang akan tampil di Piala Dunia 2026. Pelatih Néstor Lorenzo membawa total 26 pemain untuk turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat tersebut.

Nama-nama berpengalaman masih mendominasi skuad Los Cafeteros. Sosok seperti James Rodríguez, David Ospina, dan Luis Díaz tetap dipercaya menjadi bagian penting tim.

Keputusan Lorenzo mempertahankan beberapa pemain senior menunjukkan bahwa Kolombia tidak hanya mengejar permainan cepat, tetapi juga pengalaman di pertandingan besar. Apalagi Piala Dunia menjadi turnamen yang membutuhkan mental kuat dan kestabilan permainan.

Di posisi penjaga gawang, Kolombia masih mengandalkan David Ospina yang kini berusia 37 tahun. 

Meski tidak lagi muda, pengalamannya dianggap sangat penting untuk menjaga ketenangan tim di laga-laga krusial. Ospina akan bersaing dengan Camilo Vargas dan Álvaro Montero.

Sementara di lini belakang, Lorenzo membawa kombinasi pemain yang tampil di berbagai kompetisi Eropa dan Amerika Latin. Dávinson Sánchez dan Jhon Lucumí diperkirakan menjadi duet utama di jantung pertahanan.

Selain itu ada juga nama Yerry Mina yang kembali masuk skuad setelah beberapa kali mengalami masalah cedera dalam beberapa musim terakhir. 

Pengalaman Mina di turnamen internasional menjadi salah satu alasan dirinya tetap dipanggil.
Di sektor sayap bertahan, Kolombia memiliki beberapa opsi berpengalaman seperti Daniel Muñoz, Johan Mojica, dan Santiago Arias. 

Ketiganya dikenal memiliki kemampuan menyerang yang cukup baik untuk membantu permainan dari sisi lapangan.

