Prediksi Kolombia di Grup K Piala Dunia 2026: Menanti Ledakan Tarian Terakhir James Rodriguez!

JawaPos.com - Kolombia akan menebus rasa laparnya di Piala Dunia 2026 setelah absen pada edisi sebelumnya di Qatar. Skuad berjuluk Los Cafeteros ini datang ke Amerika Utara dengan ambisi mengulang keajaiban yang pernah mereka ciptakan pada edisi 2014 silam.

Partisipasi mereka kali ini dipastikan bakal terasa amat emosional, karena kemungkinan besar akan menjadi tarian terakhir bagi sang kapten, James Rodriguez. Hal ini diprediksi akan mendongkrak permainan Kolombia, yang ingin membantu Rodriguez mengakhiri karier internasionalnya dengan manis.

Kolombia memegang peta persaingan utama Grup K bersama Portugal. Menarik untuk dinantikan, bagaimana kiprah tim asuhan Nestor Lorenzo di Amerika Utara nanti?

Perjalanan Kolombia ke Piala Dunia 2026 Kolombia mengawali babak kualifikasi zona CONMEBOL dengan gahar usai tak terkalahkan dalam delapan laga pembuka. Dalam kampanye tersebut, mereka juga berhasil menumbangkan sang juara dunia Argentina.

Namun, performa skuad La Tricolor mendadak menukik tajam. Sempat memulai kualifikasi dengan gahar, mereka justru menelan empat kekalahan dalam lima pertandingan.

Beruntung, mentalitas mereka kembali tepat waktu. Kolombia sukses menyapu bersih dua kemenangan krusial atas Bolivia dan Venezuela, yang membawa mereka finis di peringkat ketiga dalam klasemen akhir, mengungguli raksasa seperti Brasil dan Uruguay.

Peta Persaingan Kolombia di Grup K Piala Dunia 2026 Kolombia akan membuka petualangan mereka dengan menantang tim debutan, Uzbekistan, di stadion legendaris Estadio Azteca, Meksiko pada 18 Juni mendatang. Enam hari berselang, mereka akan menghadapi kuda hitam lain asal Afrika, Republik Demokratik Kongo.

Ujian sesungguhnya baru akan tersaji di laga pamungkas. Kolombia harus terbang ke Hard Rock Stadium, Miami, pada 28 Juni. Di sana, mereka akan bertarung mati-matian melawan Portugal, dalam laga yang bisa jadi penentu status pemuncak klasemen.