Daftar 26 Pemain Timnas Kolombia di Piala Dunia 2026: Los Cafeteros Bawa James Rodriguez dan Luis Diaz

JawaPos.com - Tim nasional Kolombia telah resmi menetapkan skuad finalnya untuk Piala Dunia 2026. Nestor Lorenzo sudah memanggil 26 pemain ke dalam skuadnya.

Daftar 26 Pemain yang Dipanggil dan Klub Dibelanya Melalui kanal Instagram resmi timnas Kolombia, @fcfseleccioncol, 26 pemain telah dipanggil untuk Piala Dunia 2026. David Ospina yang kini bermain di Atlético Nacional masih mendapatkan panggilan timnas Kolombia dan akan menjalani Piala Dunia ketiganya.

Selain David Ospina, timnas Kolombia memanggil dua kiper terbaiknya. Mereka adalah Alvaro Montero (Velez Sarsfield) dan Camilo Vargas (Atlas).

Di lini belakang, ada delapan pemain yang beberapa diantaranya bermain untuk tim-tim kuat di Eropa. Para pemain tersebut adalah Daniel Munoz (Crystal Palace), Davinson Sánchez (Galatasaray), Johan Mojica (RCD Mallorca), Jhon Lucumí (Bologna), Santiago Arias (Independiente), Deiver Machado (FC Nantes), Willer Ditta (CD Cruz Azul) dan Yerry Mina (Cagliari).

Nama besar James Rodriguez menghiasi lini tengah timnas Kolombia. Eks pemain Real Madrid tersebut akan menghadapi Piala Dunia ketiganya.

Gelandang yang kini bermain di Minnesota United itu bakal bekerja sama dengan gelandang kreatif seperti Jefferson Lerma (Crystal Palace), Richard Ríos (Benfica), Kevin Castano (River Plate), Gustavo Puerta (Racing Santander), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero (River Plate), dan Jhon Arias (Palmeiras).

Luis Diaz menjadi salah satu pemain depan timnas Kolombia yang berbahaya. Piala Dunia 2026 akan menjadi Piala Dunia pertamanya bagi pemain 28 tahun itu.

Pemain sayap Bayern Munchen tersebut bakal semakin tajam dengan penyerang haus gol seperti Jaminton Campaz (Rosario Central), Andres Gomez (Vasco da Gama), Luis Suarez (Sporting Lisbon), Jhon Cordoba (Krasnodar), dan Cucho Hernandez (Real Betis).