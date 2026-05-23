Dihujani Kritik dan Pertanyaan, Tuchel Tegaskan Pemilihan Skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026 Sudah Tepat

Thomas Tuchel akan tempatkan pemain cadangan di ruang ganti selama pertandingan. (@FabrizioRomano/X).
JawaPos.com - Pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mengatakan pemilihan pemain untuk skuad tim asuhannya untuk Piala Dunia 2026 sudah tepat meski banyak mendapatkan pertanyaan dari suporter The Three Lions.
Dikutip dari laman resmi timnas Inggris, Sabtu, Tuchel mengatakan pemilihan pemain yang ia lakukan didasarkan dari kontribusi pemain selama masa kualifikasi.
Pelatih berkebangsaan Jerman tersebut melanjutkan bahwa 26 pemain yang dipanggil ini memiliki kekompakan yang luar biasa dan bisa memberikan dampak positif pada putaran final Piala Dunia 2026.
"Semua yang saya ketahui dan dengar tentang sepak bola internasional adalah tentang tim dan kekompakan. Apa yang ingin kita capai musim panas ini hanya dapat dicapai sebagai sebuah tim. Semoga kita memiliki waktu yang lama bersama dan kita bersama selalu," ungkap Tuchel.
Tuchel melanjutkan pertimbangannya dalam menentukan pemain bukan hanya sekedar kemampuan teknik, namun dari faktor-faktor non teknis di luar permainan.
"Banyak pertimbangan yang dilakukan terhadap faktor-faktor ‘lunak’ ini, untuk membangun kekompakan yang tepat. Penting bagi setiap pemain untuk mengetahui peran mereka dan kami memilih skuad yang sangat seimbang," kata dia.
Pada pemanggilan 26 pemain Timnas Inggris ke Piala Dunia 2026, Tuchel memutuskan tidak membawa beberapa pemain yang cukup tampil cemerlang bersama klubnya sepanjang musim ini.
Nama-nama seperti Phil Foden (Manchester City), Cole Palmer (Chelsea), Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Harry Maguire (Manchester United) hingga Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) tidak masuk ke dalam 26 tersebut.
Tuchel mengakui meninggalkan nama-nama tersebut merupakan sebuah keputusan yang sulit, namun dirinya memastikan semua pemain yang panggil merupakan pilihan yang harus ia ambil.
