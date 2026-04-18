Inggris dan Prancis Akan Pimpin Misi Internasional untuk Amankan Selat Hormuz

JawaPos.com - Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan, pihanya bersama Prancis akan memimpin misi militer internasional untuk memastikan kebebasan navigasi di Selat Hormuz.

Pernyataan itu disampaikan setelah Starmer mengikuti KTT internasional yang diselenggarakan Prancis untuk keamanan maritim di Selat Hormuz.

"Saya dapat memastikan bahwa, bersama dengan Prancis, Inggris akan memimpin misi multinasional untuk melindungi kebebasan navigasi segera setelah kondisi memungkinkan,” kata Starmer kepada wartawan, dilansir dari Antara, Sabtu (18/4).

Ia menegaskan bahwa misi pertahanan tersebut sepenuhnya bersifat damai, guna menjamin keamanan pelayaran komersial dan mendukung pembersihan ranjau.

Menurut Starmer, Lebih dari belasan negara telah menyatakan kesediaan mereka untuk mengirim peralatan militer ke Selat Hormuz setelah gencatan senjata berkelanjutan antara Iran dan AS disepakati.

Ia mengundang semua pihak yang bersedia untuk bergabung dalam misi tersebut.

Starmer juga mengumumkan pertemuan perwakilan kementerian pertahanan negara-negara yang berpartisipasi dalam misi tersebut, yang dijadwalkan akan berlangsung minggu depan di London.

"Selat itu harus segera dibuka kembali, tanpa pungutan dan tanpa pembatasan,” ujar Starmer.