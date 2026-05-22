Daftar 26 Pemain Timnas Norwegia di Piala Dunia 2026: Erling Haaland dan Martin Odegaard Jadi Andalan

JawaPos.com - Tim nasional Norwegia telah menetapkan skuad finalnya di Piala Dunia 2026. Pelatih Stale Solbakken membawa 26 pemain untuk bersaing di ajang empat tahunan tersebut.

Daftar 26 pemain timnas Norwegia dan tim yang dibelanya Melalui Instagram resmi timnas Norwegia, @herrelandslaget, diumumkan 26 pemain. Kiper Orjan Nyland yang bermain di Sevilla menjadi andalan di sektor penjaga gawang. Ada dua penjaga gawang lainnya yaitu Egil Selvik (Watford) dan Sander Tangvik (Hamburger SV).

Di lini belakang, ada sembilan pemain yang dibawa Stale Solbakken. Mereka adalah Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjorn Heggem (Bologna), David Moller Wolfe (Wolves), Sondre Langas (Derby County), Leo Ostigard (Genoa), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Henrik Falchener (Viking FK), dan Marcus Pedersen (Torino).

Lini tengah menjadi salah satu sektor yang paling mewah dengan berisikan beberapa pemain kreatif. Mereka adalah Martin Odegaard (Arsenal), Oscar Bobb (Fulham), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Antonio Nusa (RB Leipzig), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Sander Berge (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Thelo Aasgaard (Rangers), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt), dan Fredrik Aursnes (Benfica).

Para penyerang tajam juga berada di lini depan timnas Norwegia. Mereka adalah Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atletico Madrid), dan Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace).

Setelah lolos ke Piala Dunia 2026, timnas Norwegia sudah menjalani dua pertandingan persahabatan pada Maret melawan Belanda dan Swiss. Hasil kurang memuaskan terjadi di dua pertandingan tersebut setelah mereka kalah lawan Belanda dan imbang dari Swiss.

Sebelum menuju Piala Dunia 2026, timnas Norwegia akan menghadapi dua laga persahabatan di Juni nanti melawan Swedia dan Maroko.