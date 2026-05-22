Daftar 26 Pemain Timnas Norwegia di Piala Dunia 2026: Erling Haaland dan Martin Odegaard Jadi Andalan

Erling Haaland ikut dalam skuad timnas Norwegia di Piala Dunia 2026. (Dok. IG/Herrelandslaget)
JawaPos.com - Tim nasional Norwegia telah menetapkan skuad finalnya di Piala Dunia 2026. Pelatih Stale Solbakken membawa 26 pemain untuk bersaing di ajang empat tahunan tersebut.
Melalui Instagram resmi timnas Norwegia, @herrelandslaget, diumumkan 26 pemain. Kiper Orjan Nyland yang bermain di Sevilla menjadi andalan di sektor penjaga gawang. Ada dua penjaga gawang lainnya yaitu Egil Selvik (Watford) dan Sander Tangvik (Hamburger SV).
Di lini belakang, ada sembilan pemain yang dibawa Stale Solbakken. Mereka adalah Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjorn Heggem (Bologna), David Moller Wolfe (Wolves), Sondre Langas (Derby County), Leo Ostigard (Genoa), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Henrik Falchener (Viking FK), dan Marcus Pedersen (Torino).
Lini tengah menjadi salah satu sektor yang paling mewah dengan berisikan beberapa pemain kreatif. Mereka adalah Martin Odegaard (Arsenal), Oscar Bobb (Fulham), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Antonio Nusa (RB Leipzig), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Sander Berge (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Thelo Aasgaard (Rangers), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt), dan Fredrik Aursnes (Benfica).
Para penyerang tajam juga berada di lini depan timnas Norwegia. Mereka adalah Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atletico Madrid), dan Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace).
Setelah lolos ke Piala Dunia 2026, timnas Norwegia sudah menjalani dua pertandingan persahabatan pada Maret melawan Belanda dan Swiss. Hasil kurang memuaskan terjadi di dua pertandingan tersebut setelah mereka kalah lawan Belanda dan imbang dari Swiss.
Sebelum menuju Piala Dunia 2026, timnas Norwegia akan menghadapi dua laga persahabatan di Juni nanti melawan Swedia dan Maroko.
Di Piala Dunia 2026, tim berjuluk Lovene atau Sang Singa tersebut tergabung di Grup I. Timnas Norwegia menghadapi laga pertama melawan Irak pada 17 Juni, Senegal 23 Juni, dan Prancis 27 Juni.
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah