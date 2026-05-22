Prediksi Senegal di Grup I Piala Dunia 2026: Tantangan Berat Lions of Teranga

JawaPos.com - Timnas Senegal tergabung dalam Grup I bersama Prancis, Irak, dan Norwegia di Piala Dunia 2026. Ini menjadi tantangan berat bagi skuad Lions of Teranga -julukan Timnas Senegal- karena dikepung negara-negara kuat.

Skuad Lions of Teranga datang dengan situasi pelik setelah gelar juara Piala Afrika 2025 dicabut oleh Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF). Meski menang 1-0 atas tuan rumah Maroko di parta final, CAF menyatakan Senegal kalah walk-out dan akhirnya memberikan gelar juara tersebut kepada Maroko.

Meski demikian, kini Senegal fokus penuh menatap Piala Dunia 2026. Skuad Lions of Teranga bertekad membuktikan kualitas sebagai salah satu negara terbaik Afrika yang layak mentas di panggung dunia.

Perjalanan Senegal ke Piala Dunia 2026 Senegal memulai perjuangannya lewat babak Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Afrika. Format kompetisi menetapkan juara grup lolos langsung ke putaran final, sementara runner-up terbaik berpeluang ke play-off antarkonfederasi.

Senegal tergabung dalam Grup B bersama Republik Demokrat Kongo (RD Kongo), Mauritania, Togo, Sudan, dan Sudan Selatan. Performa Sadio Mane cs terbilang cukup konsisten dalam kampanye tersebut.

Skuad Lions of Teranga pun berhasil lolos ke putaran final setelah mengunci juara Grup B dengan raihan 24 poin, unggul dua angka atas RD Kongo. Senegal tercatat mengemas tujuh kemenangan dan tiga hasil imbang dalam fase tersebut.

Sadio Mane Jadi Figur Penting Senegal Kapten tim Sadio Mane merupakan sosok penting bagi Senegal. Pemain berusia 34 tahun itu dikenal punya kecepatan dan tajam dalam penyelesaian akhir.

Sadio Mane memiliki peranan penting dalam membawa Senegal lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Untuk ketiga kalinya, eks pemain Liverpool itu berhasil mengantarkan Lions of Teranga tampil di ajang bergengsi dunia tersebut.