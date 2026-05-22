Senegal Umumkan Skuad Piala Dunia 2026, Sadio Mane dan Nicolas Jackson Jadi Andalan!

JawaPos.com - Tim nasional Senegal resmi mengumumkan daftar pemain untuk menghadapi FIFA World Cup 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
Pelatih Pape Thiaw membawa kombinasi pemain senior berpengalaman dan talenta muda yang tengah bersinar di Eropa.
Nama-nama besar seperti Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, hingga Édouard Mendy masih menjadi tulang punggung skuad Singa Teranga.
Sementara generasi baru seperti Lamine Camara, Pape Matar Sarr, dan Ibrahim Mbaye diharapkan mampu memberikan energi baru di turnamen terbesar dunia tersebut.
Federasi Sepakbola Senegal mengumumkan total 28 pemain untuk pemusatan latihan awal. Namun, dua nama nantinya akan dicoret sebelum daftar final resmi dikirim ke FIFA. Meski begitu, mayoritas pemain yang dipanggil memang sudah menjadi bagian penting perjalanan Senegal dalam beberapa tahun terakhir.
Di posisi penjaga gawang, pengalaman masih menjadi faktor utama. Édouard Mendy tetap dipercaya sebagai pilihan utama berkat jam terbangnya di level internasional. Kiper yang kini bermain untuk Al-Ahli itu akan ditemani Yehvann Diouf dan Mory Diaw.
Sementara itu, lini pertahanan Senegal terlihat cukup solid dengan kehadiran beberapa pemain yang tampil reguler di liga top Eropa.
Kalidou Koulibaly masih menjadi pemimpin utama di area belakang. Bek berusia 34 tahun tersebut diperkirakan akan berduet dengan Moussa Niakhaté untuk menjaga pertahanan Senegal tetap kokoh.
Selain itu, ada pula nama Krépin Diatta, Ismail Jakobs, hingga pemain muda Mamadou Sarr yang musim ini mendapat perhatian setelah bergabung dengan Chelsea.
