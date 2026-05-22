Prediksi Prancis di Grup I Piala Dunia 2026: Les Bleus Jadi Favorit!

JawaPos.com - Timnas Prancis tergabung dalam Grup I bersama Senegal, Irak, dan Norwegia di Piala Dunia 2026. Bisa dibilang, skuad berjuluk Les Bleus itu menjadi favorit sebagai juara grup.

Prancis menjadi salah satu kekuatan paling dominan dalam sepak bola global selama tiga dekade terakhir. Skuad Didier Deschamps datang ke Piala Dunia 2026 dengan ambisi juara sekaligus menjadi negara kedua Eropa yang mencapai partai final dalam tiga edisi berturut-turut, setelah Jerman Barat mencatatkan prestasi tersebut antara 1982 dan 1990.

Perjalanan Prancis ke Piala Dunia 2026 Prancis memulai perjuangannya lewat kampanye Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona UEFA. Dalam babak tersebut, terdapat 12 grup yang masing-masing terdiri dari empat atau lima tim, di mana pemenang dari setiap grup akan langsung melaju ke putaran final.

Nah, Prancis berada di Grup D bersama Ukraina, Islandia, dan Azerbaijan. Les Bleus tampil impresif dengan menuntaskan enam pertandingan kualifikasi tanpa tersentuh kekalahan.

Prancis pun lolos ke putaran final setelah keluar sebagai juara grup dengan koleksi 16 poin. Islandia menjadi satu-satunya tim yang mampu menahan keganasan skuad Les Bleus dengan skor 2-2 di Reykjavik.

Kylian Mbappe Dan Ousmane Dembele Jadi Andalan Pelatih Prancis, Didier Deschamps, telah mengumumkan 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Pada edisi kali ini, Les Bleus mengombinasikan ketangguhan pemain senior seperti Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, dan N’Golo Kante dengan talenta muda yang sedang naik daun seperti Desire Doue dan Michael Olise.

Kylian Mbappe jelas bakal menjadi ancaman para pesaing Prancis. Sejak menandai debut bersama tim senior pada 2017, pemain Real Madrid itu sudah mengoleksi 56 gol dari 96 penampilan bersama skuad Les Bleus.

Performa Kylian Mbappe di musim ini bersama Real Madrid juga mentereng. Pemain berusia 27 tahun itu total mengemas 41 gol dari 43 penampilan di semua kompetisi musim ini.