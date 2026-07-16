Zinedine Zidane Diprediksi Hadapi Tantangan Besar Saat Mengambil Alih Kursi Pelatih Timnas Prancis

Zinedine Zidane (Bein Sports)
JawaPos.com – Didier Deschamps dipastikan akan meninggalkan jabatannya sebagai pelatih Timnas Prancis setelah Piala Dunia FIFA 2026.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (15/7), Zinedine Zidane disebut-sebut menjadi kandidat terkuat untuk menggantikannya, tetapi ia diperkirakan akan menghadapi tantangan besar sejak awal masa kepemimpinannya.
Zidane harus melanjutkan warisan tim yang telah dibangun dengan sistem permainan yang dinilai matang dan efektif.
Salah satu tantangan utama bagi Zidane adalah menentukan apakah akan mempertahankan pendekatan ofensif yang diterapkan Deschamps atau membangun sistem permainan baru.
Deschamps sebelumnya mengubah gaya bermain Prancis menjadi lebih menyerang dengan mengandalkan kekuatan lini depan. Perubahan tersebut menghasilkan performa yang impresif sepanjang Piala Dunia FIFA 2026.
Zidane juga akan dihadapkan pada tugas mengelola banyak pemain bintang di sektor penyerangan, seperti Désiré Doué, Bradley Barcola, Michael Olise, Ousmane Dembélé, dan Kylian Mbappé.
Melimpahnya kualitas di lini depan menjadi keuntungan sekaligus tantangan dalam menjaga keseimbangan tim. Selain itu, setiap keputusan taktik yang diambil akan berada di bawah sorotan publik dan media.
Ekspektasi terhadap Zidane semakin tinggi karena ia diharapkan mampu mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi Timnas Prancis. Mengubah sistem permainan yang telah terbukti berhasil berisiko mengganggu keseimbangan skuad, sedangkan mempertahankannya menuntut kemampuan mengelola persaingan antarpemain.
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