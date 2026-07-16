Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Jumat, 17 Juli 2026 | 00.09 WIB

Zinedine Zidane Diprediksi Hadapi Tantangan Besar Saat Mengambil Alih Kursi Pelatih Timnas Prancis

Zinedine Zidane (Bein Sports) - Image

Zinedine Zidane (Bein Sports)

JawaPos.com – Didier Deschamps dipastikan akan meninggalkan jabatannya sebagai pelatih Timnas Prancis setelah Piala Dunia FIFA 2026.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (15/7), Zinedine Zidane disebut-sebut menjadi kandidat terkuat untuk menggantikannya, tetapi ia diperkirakan akan menghadapi tantangan besar sejak awal masa kepemimpinannya.

Zidane harus melanjutkan warisan tim yang telah dibangun dengan sistem permainan yang dinilai matang dan efektif.

Salah satu tantangan utama bagi Zidane adalah menentukan apakah akan mempertahankan pendekatan ofensif yang diterapkan Deschamps atau membangun sistem permainan baru.

Deschamps sebelumnya mengubah gaya bermain Prancis menjadi lebih menyerang dengan mengandalkan kekuatan lini depan. Perubahan tersebut menghasilkan performa yang impresif sepanjang Piala Dunia FIFA 2026.

Zidane juga akan dihadapkan pada tugas mengelola banyak pemain bintang di sektor penyerangan, seperti Désiré Doué, Bradley Barcola, Michael Olise, Ousmane Dembélé, dan Kylian Mbappé.

Melimpahnya kualitas di lini depan menjadi keuntungan sekaligus tantangan dalam menjaga keseimbangan tim. Selain itu, setiap keputusan taktik yang diambil akan berada di bawah sorotan publik dan media.

Ekspektasi terhadap Zidane semakin tinggi karena ia diharapkan mampu mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi Timnas Prancis. Mengubah sistem permainan yang telah terbukti berhasil berisiko mengganggu keseimbangan skuad, sedangkan mempertahankannya menuntut kemampuan mengelola persaingan antarpemain.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Kurniawan Dwi Yulianto akan Latih Indonesia All Stars Lawan Aston Villa - Image
Sepak Bola Indonesia

Kurniawan Dwi Yulianto akan Latih Indonesia All Stars Lawan Aston Villa

Kamis, 16 Juli 2026 | 02.30 WIB

Ruben Amorim Resmi Jadi Pelatih AC Milan, Bertekad Bangun kembali Rossoneri - Image
Piala Dunia 2026

Ruben Amorim Resmi Jadi Pelatih AC Milan, Bertekad Bangun kembali Rossoneri

Kamis, 9 Juli 2026 | 18.01 WIB

Federasi Sepak Bola Jerman Yakini Jurgen Klopp sebagai Pelatih Ideal untuk Tim Nasional Jerman - Image
Sepak Bola Dunia

Federasi Sepak Bola Jerman Yakini Jurgen Klopp sebagai Pelatih Ideal untuk Tim Nasional Jerman

Jumat, 3 Juli 2026 | 18.47 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit 

3

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

4

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell

7

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

8

Daftar Pemain Cedera Prancis vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Les Bleus Terancam Krisis Lini Tengah!

9

MA Kekurangan 1.600 Hakim, Lulusan Fakultas Hukum Ditawari Gaji Rp 50 Juta Per Bulan

10

Prediksi Skor Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: Lionel Messi Cs Dijagokan Singkirkan Three Lions dan Lolos ke Final

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore