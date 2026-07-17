Messi dan Mbappe Berebut Gelar Top Skor Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Persaingan di Piala Dunia 2026 belum benar-benar selesai meski turnamen tinggal menyisakan partai final dan perebutan tempat ketiga.

Selain memperebutkan trofi juara dunia, perhatian juga tertuju pada perebutan penghargaan individu paling bergengsi bagi penyerang, yakni Sepatu Emas atau Adidas Golden Boot.

Dua nama yang masih bersaing ketat adalah Lionel Messi dan Kylian Mbappe. Keduanya sama-sama tampil tajam sepanjang turnamen dan kini mengoleksi delapan gol.

Namun, menjelang laga terakhir, Messi berada di posisi terdepan dalam klasemen pencetak gol berkat keunggulan pada aspek lain yang telah ditetapkan FIFA sebagai penentu.

Kapten Timnas Argentina itu tercatat sudah menyumbang empat assist selama Piala Dunia berlangsung.

Sementara Mbappe baru mengoleksi tiga assist. Selisih satu assist itulah yang membuat Messi untuk sementara unggul dalam perburuan Sepatu Emas.

Meski demikian, peluang Mbappe belum tertutup. Penyerang Prancis itu masih memiliki satu pertandingan tersisa saat menghadapi Inggris dalam perebutan tempat ketiga.

Di sisi lain, Messi akan memimpin Argentina menghadapi Spanyol pada partai final yang digelar Minggu (19/7).