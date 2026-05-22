Prediksi Irak di Grup I Piala Dunia 2026: Misi Berat Singa Mesopotamia Usai Akhiri Penantian 40 Tahun

Timnas Irak. (Instagram @iraqnt_en)
JawaPos.com - Timnas Irak tergabung dalam Grup I bersama Prancis, Senegal, dan Irak di Piala Dunia 2026. Perjalanan tim berjuluk Singa Mesopotamia itu bak mendaki gunung terjal karena dikepung tim kuat.
Irak merupakan satu dari delapan wakil Asia yang akan ambil bagian di Piala Dunia 2026. Skuad Singa Mesopotamia datang dengan semangat juang tinggi setelah berhasil kembali ke panggung dunia usai penantian panjang 40 tahun, sejak debut mereka pada edisi 1986 di Meksiko.
Tim asuhan Graham Arnold tersebut mengukir sejarah setelah menempuh perjalanan panjang. Pasalnya, perjuangan Irak mengunci tiket putaran final tidak mudah.
Monterrey menjadi puncak terakhir dalam perjalanan panjang dan berliku Irak menuju Piala Dunia 2026. Basra, Hanoi, Manila, Jakarta, Kuwait City, Seoul, Msucat, Amman, Jeddah, dan Abu Dhabi merupakan titik-titik perhentian dalam kampanye kualifikasi mereka yang terdiri dari 21 pertandingan.
Pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Irak tampil dominan di Grup F bersama Vietnam, Filipina, dan Indonesia. Singa Mesopotamia yang kala itu masih dipimpin Jesus Casas berhasil memenangkan enam pertandingan, sekaligus mengamankan tiket ke babak ketiga.
Performa Irak pun sempat goyah di babak ketiga setelah tergabung di grup berat bersama Korea Selatan, Yordania, Oman, Palestina, dan Kuwait. Di tengah performa yang tidak stabil tersebut, mereka mencopot Jesus Casas dengan digantikan Graham Arnold. Sebab, Singa Mesopotamia finis peringkat ketiga yang membuatnya gagal lolos langsung dan melanjutkan perjuangan ke babak keempat.
Di babak keempat, Irak tergabung dalam Grup B bersama Arab Saudi dan kembali bersua Indonesia. Tapi sialnya, Singa Mesopotamia kembali gagal lolos langsung setelah finis runner-up. Langkah armada Graham Arnold pun terpaksa ke babak kelima.
Nah, di babak kelima, Irak berhasil mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor agregat 3-2. Kemenangan ini mengantarkan mereka ke laga pamungkas play-off antarkonfederasi untuk memperebutkan satu tiket putaran final.
Dalam pertandingan pamungkas tersebut, Irak menghadapi Bolivia yang merupakan wakil CONMEBOL di Stadion BBVA, Monterrey, Meksiko. Secara dramatis, Singa Mesopotamia meraih kemenangan 2-1 dan mengunci tiket putaran final sekaligus mengakhiri penantian panjang mereka selama 40 tahun.
