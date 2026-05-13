Kejutan Timnas Irak! Dapat Duo Amunisi Baru, Ahmed Qasem dan Dario Naamo Dinaturalisasi Jelang Piala Dunia 2026

Irak naturalisasi pemain keturunan Palestina Ahmed Qasem dari Swedia. (@IraqXtra_ar/X).
JawaPos.com - Tim nasional Irak mendapat kekuatan baru jelang tampil di Piala Dunia 2026. FIFA resmi menyetujui perpindahan asosiasi dua pemain muda, yakni gelandang Nashville SC Ahmed Qasem dan bek Dundee United Dario Naamo sehingga keduanya berpeluang membela Irak di ajang sepak bola empat tahunan itu.
Keputusan itu diambil setelah kedua pemain memenuhi regulasi FIFA terkait perubahan kewarganegaraan sepak bola yang bersifat mengikat. Keduanya memiliki garis keturunan Irak yang menjadi dasar sah untuk memperkuat tim berjuluk Singa Mesopotamia.
Ahmed Qasem lahir di Swedia dan sempat membela tim nasional negara itu di level junior hingga U-21. Pemain berusia 22 tahun itu lahir dari ayah Palestina dan ibu berdarah Irak. Qasem kemudian melanjutkan kariernya di Major League Soccer (MLS) bersama Nashville SC setelah didatangkan dari klub Swedia Elfsborg pada 2025.
Sementara itu, Dario Naamo saat ini berusia 20 tahun. Naamo lahir di Finlandia dan sempat memperkuat tim nasional Finlandia U-21 hingga Maret 2026. Pengalamannya di kompetisi Eropa bersama Dundee United diharapkan dapat menambah kekuatan di lini belakang Irak.
Irak sendiri berada di Grup I bersama tim-tim kuat, seperti Prancis, Norwegia, dan Senegal. Dilansir dari ESPN, grup ini diprediksi menjadi salah satu yang paling kompetitif, mengingat ketiga negara itu memiliki lini serang kelas dunia.
Prancis sebagai rival satu grup Irak diperkuat oleh bintang utama Kylian Mbappe, Norwegia mengandalkan mesin gol Erling Haaland, sedangkan Senegal memiliki sosok berpengalaman Sadio Mane. Kehadiran para pemain top itu membuat Irak harus bekerja ekstra keras untuk bersaing di fase grup.
Sebelumnya, Irak telah memastikan tiket ke Piala Dunia pada Maret 2026 yang menjadi penampilan pertama Irak di ajang Piala Dunia dalam 40 tahun terakhir. Meskipun demikian, Irak juga sempat menghadapi kendala perjalanan akibat konflik di kawasan Timur Tengah.
Sementara itu, pelatih Timnas Irak Graham Arnold menyambut positif kehadiran dua pemain anyar yang didatangkan.
Arnold sendiri pernah membawa Australia tampil di Piala Dunia 2022. Dengan tambahan dua pemain baru yang memiliki pengalaman internasional di level usia muda dan kompetisi luar negeri, Irak berharap dapat tampil kompetitif untuk menciptakan kejutan di laga mendatang.
