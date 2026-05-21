Wabah Ebola Langka Guncang DR Congo, Persiapan Piala Dunia Terpaksa Dihentikan

JawaPos.com - Persiapan Timnas DR Congo menuju ajang Piala Dunia mendadak terganggu. Negara tersebut dilaporkan tengah menghadapi wabah varian Ebola langka yang mulai menyebar di beberapa wilayah.

Situasi ini membuat agenda kamp pelatihan tim nasional resmi dibatalkan demi alasan keselamatan. Kabar tersebut langsung menjadi perhatian dunia sepak bola internasional.

FIFA diketahui telah mengeluarkan pernyataan resmi dan mengaku terus memantau perkembangan situasi kesehatan di DR Congo. Federasi sepak bola dunia itu juga disebut menjalin komunikasi dengan otoritas kesehatan dan federasi sepak bola setempat guna memastikan kondisi tetap terkendali.

Di tengah meningkatnya kewaspadaan global, pemerintah Amerika Serikat mengambil langkah cepat. AS memberlakukan larangan masuk sementara bagi warga negara asing yang dalam tiga minggu terakhir berada di DR Congo.

Kebijakan itu dilakukan sebagai bentuk pencegahan penyebaran wabah ke wilayah Amerika Serikat. Meski demikian, pihak DR Congo memastikan kondisi skuad nasional tetap aman. Federasi sepak bola negara tersebut menyebut sebagian besar pemain timnas tidak berada di wilayah terdampak karena selama ini menjalani latihan dan kompetisi di Eropa.

Hal itu membuat risiko paparan terhadap para pemain disebut sangat kecil. Aktivitas para pemain juga diklaim terus dipantau secara ketat untuk memastikan seluruh anggota tim dalam kondisi sehat sebelum kembali menjalani agenda internasional.

Sementara itu, anggota delegasi Piala Dunia DR Congo yang saat ini telah berada di Amerika Serikat dikabarkan akan dipulangkan terlebih dahulu ke negaranya. Mereka diwajibkan menjalani masa karantina selama 21 hari sesuai prosedur kesehatan yang berlaku sebelum nantinya diperbolehkan kembali mengikuti aktivitas resmi.

Situasi ini membuat persiapan DR Congo menuju turnamen internasional menjadi tidak ideal. Namun federasi setempat menegaskan bahwa kesehatan pemain, staf, dan seluruh delegasi tetap menjadi prioritas utama dibanding memaksakan agenda latihan.