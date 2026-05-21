Wabah Ebola Langka Guncang DR Congo, Persiapan Piala Dunia Terpaksa Dihentikan

Persiapan timnas Kongo menuju Piala Dunia terhenti total karena wabah Ebola. (Istimewa)
JawaPos.com - Persiapan Timnas DR Congo menuju ajang Piala Dunia mendadak terganggu. Negara tersebut dilaporkan tengah menghadapi wabah varian Ebola langka yang mulai menyebar di beberapa wilayah.
Situasi ini membuat agenda kamp pelatihan tim nasional resmi dibatalkan demi alasan keselamatan. Kabar tersebut langsung menjadi perhatian dunia sepak bola internasional.
FIFA diketahui telah mengeluarkan pernyataan resmi dan mengaku terus memantau perkembangan situasi kesehatan di DR Congo. Federasi sepak bola dunia itu juga disebut menjalin komunikasi dengan otoritas kesehatan dan federasi sepak bola setempat guna memastikan kondisi tetap terkendali.
Baca Juga:Marcus Rashford Makin Betah di Barcelona, Pulang ke Manchester United Kini Bukan Prioritas Utama
Di tengah meningkatnya kewaspadaan global, pemerintah Amerika Serikat mengambil langkah cepat. AS memberlakukan larangan masuk sementara bagi warga negara asing yang dalam tiga minggu terakhir berada di DR Congo.
Kebijakan itu dilakukan sebagai bentuk pencegahan penyebaran wabah ke wilayah Amerika Serikat. Meski demikian, pihak DR Congo memastikan kondisi skuad nasional tetap aman. Federasi sepak bola negara tersebut menyebut sebagian besar pemain timnas tidak berada di wilayah terdampak karena selama ini menjalani latihan dan kompetisi di Eropa.
Hal itu membuat risiko paparan terhadap para pemain disebut sangat kecil. Aktivitas para pemain juga diklaim terus dipantau secara ketat untuk memastikan seluruh anggota tim dalam kondisi sehat sebelum kembali menjalani agenda internasional.
Sementara itu, anggota delegasi Piala Dunia DR Congo yang saat ini telah berada di Amerika Serikat dikabarkan akan dipulangkan terlebih dahulu ke negaranya. Mereka diwajibkan menjalani masa karantina selama 21 hari sesuai prosedur kesehatan yang berlaku sebelum nantinya diperbolehkan kembali mengikuti aktivitas resmi.
Situasi ini membuat persiapan DR Congo menuju turnamen internasional menjadi tidak ideal. Namun federasi setempat menegaskan bahwa kesehatan pemain, staf, dan seluruh delegasi tetap menjadi prioritas utama dibanding memaksakan agenda latihan.
Di media sosial, kabar mengenai wabah Ebola dan dampaknya terhadap sepak bola DR Congo langsung menjadi sorotan. Banyak penggemar sepak bola internasional berharap situasi segera membaik agar aktivitas olahraga dapat kembali berjalan normal.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah