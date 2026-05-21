Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Kamis, 21 Mei 2026 | 21.04 WIB

Dari Bayang-Bayang Sampaoli, Sebastian Beccacece Sulap Ekuador Jadi Ancaman Piala Dunia 2026

Ilustrasi Piala Dunia 2026. (Dok. FIFA) - Image

Ilustrasi Piala Dunia 2026. (Dok. FIFA)

JawaPos.com - Kegagalan Timnas Argentina di Piala Dunia 2018 masih menjadi salah satu cerita paling mengecewakan dalam sejarah Albiceleste. 

Datang ke Rusia dengan status unggulan dan diperkuat Lionel Messi, Argentina justru tampil inkonsisten sejak fase grup hingga akhirnya tersingkir di babak 16 besar usai kalah 3-4 dari Prancis yang kemudian keluar sebagai juara dunia.

Namun yang menarik, di balik sosok pelatih kepala Jorge Sampaoli saat itu, terdapat deretan staf pelatih dengan kualitas mumpuni. 

Nama-nama seperti Lionel Scaloni, Sebastian Beccacece hingga pelatih kiper Martin Tocalli menjadi bagian penting dalam tim kepelatihan Argentina.

Banyak pihak mempertanyakan mengapa skuad dengan jajaran staf berkualitas justru gagal total di Rusia. Salah satu dugaan yang terus muncul adalah gaya kepelatihan Sampaoli yang dianggap terlalu dominan sehingga ide-ide dari para asistennya tak berjalan maksimal.

Selepas Piala Dunia 2018, jalan karier mereka pun berubah drastis. Lionel Scaloni yang semula hanya dianggap pelatih sementara justru sukses membawa Argentina memasuki era emas baru. 

Di bawah kepemimpinannya, Albiceleste berhasil meraih dua gelar Copa America dan satu trofi Piala Dunia.

Sementara itu, Sebastian Beccacece memilih membangun karier bersama Timnas Ekuador sejak 2024. 

Perlahan namun pasti, pelatih berambut gondrong tersebut mampu mengubah La Tri menjadi salah satu kekuatan paling konsisten di zona CONMEBOL.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Dilema Scaloni di Lini Belakang Argentina: Lisandro Martinez atau Marcos Senesi untuk Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Dilema Scaloni di Lini Belakang Argentina: Lisandro Martinez atau Marcos Senesi untuk Piala Dunia 2026

Kamis, 21 Mei 2026 | 21.04 WIB

Prediksi Turki di Piala Dunia 2026: Bukan Sekadar Pelengkap, Bulan Sabit Siap Bikin Geger! - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Turki di Piala Dunia 2026: Bukan Sekadar Pelengkap, Bulan Sabit Siap Bikin Geger!

Kamis, 21 Mei 2026 | 20.35 WIB

Prediksi Cape Verde di Grup H Piala Dunia 2026: Menanti Kejutan Debutan - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Cape Verde di Grup H Piala Dunia 2026: Menanti Kejutan Debutan

Kamis, 21 Mei 2026 | 20.32 WIB

Terpopuler

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah - Image
1

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

2

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

3

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

4

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

5

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

6

10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek

7

10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!

8

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

9

18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional

10

Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore