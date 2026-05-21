Dari Bayang-Bayang Sampaoli, Sebastian Beccacece Sulap Ekuador Jadi Ancaman Piala Dunia 2026

Ilustrasi Piala Dunia 2026. (Dok. FIFA)
JawaPos.com - Kegagalan Timnas Argentina di Piala Dunia 2018 masih menjadi salah satu cerita paling mengecewakan dalam sejarah Albiceleste.
Datang ke Rusia dengan status unggulan dan diperkuat Lionel Messi, Argentina justru tampil inkonsisten sejak fase grup hingga akhirnya tersingkir di babak 16 besar usai kalah 3-4 dari Prancis yang kemudian keluar sebagai juara dunia.
Namun yang menarik, di balik sosok pelatih kepala Jorge Sampaoli saat itu, terdapat deretan staf pelatih dengan kualitas mumpuni.
Nama-nama seperti Lionel Scaloni, Sebastian Beccacece hingga pelatih kiper Martin Tocalli menjadi bagian penting dalam tim kepelatihan Argentina.
Banyak pihak mempertanyakan mengapa skuad dengan jajaran staf berkualitas justru gagal total di Rusia. Salah satu dugaan yang terus muncul adalah gaya kepelatihan Sampaoli yang dianggap terlalu dominan sehingga ide-ide dari para asistennya tak berjalan maksimal.
Selepas Piala Dunia 2018, jalan karier mereka pun berubah drastis. Lionel Scaloni yang semula hanya dianggap pelatih sementara justru sukses membawa Argentina memasuki era emas baru.
Di bawah kepemimpinannya, Albiceleste berhasil meraih dua gelar Copa America dan satu trofi Piala Dunia.
Sementara itu, Sebastian Beccacece memilih membangun karier bersama Timnas Ekuador sejak 2024.
Perlahan namun pasti, pelatih berambut gondrong tersebut mampu mengubah La Tri menjadi salah satu kekuatan paling konsisten di zona CONMEBOL.
