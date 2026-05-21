Prediksi Turki di Piala Dunia 2026: Bukan Sekadar Pelengkap, Bulan Sabit Siap Bikin Geger!

Arda Güler menjadi harapan besar Turki untuk menciptakan kejutan di Piala Dunia 2026 Amerika Utara. (Instagram @ardaguler)
JawaPos.com — Turki datang ke Piala Dunia 2026 dengan status kuda hitam berbahaya setelah lolos lewat playoff UEFA dan masuk grup bersama Amerika Serikat, Paraguay, serta Australia. Dipimpin Vincenzo Montella, tim berjuluk Crescent-Stars itu membawa kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda seperti Arda Güler serta Kenan Yıldız untuk memburu tiket fase gugur.
Turki memang bukan langganan Piala Dunia, tetapi sejarah mereka selalu meninggalkan cerita unik.
Setelah hanya tampil pada 1954 dan finis ketiga pada edisi 2002 di Jepang-Korea Selatan, kini mereka kembali mencoba membuktikan diri di panggung terbesar sepak bola dunia.
Turki lolos ke Piala Dunia 2026 dengan catatan impresif enam kemenangan, sekali imbang, dan sekali kalah sepanjang kualifikasi serta playoff.
Mereka mencetak 19 gol dan kebobolan 12 kali, dengan Kenan Yıldız dan Kerem Aktürkoğlu menjadi top skor tim lewat torehan tiga gol.
Satu-satunya kekalahan Turki terjadi saat dihajar Spanyol 0-6 di kandang sendiri pada fase grup.
Namun, respons mereka sangat positif karena mampu menahan Spanyol pada pertemuan kedua lalu menyapu bersih kemenangan melawan Georgia dan Bulgaria.
Di babak playoff, Turki menang tipis 1-0 atas Rumania dan Kosovo. Meski skor terlihat ketat, dominasi permainan mereka sebenarnya cukup jelas karena lawan kesulitan menciptakan peluang berbahaya.
Kekuatan terbesar Turki ada pada keseimbangan permainan. Mereka disiplin saat bertahan, tetapi tetap nyaman menguasai bola ketika menyerang.
