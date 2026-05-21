Alexi Lalas Ungkap Malam Aneh Usai Piala Dunia 1994: Pesta Bareng Metallica & Robin Williams di AS

JawaPos.com - Mantan bek tim nasional Amerika Serikat, Alexi Lalas, membagikan kembali kisah tak biasa yang ia alami usai Piala Dunia 1994.

Alih-alih tenggelam dalam kekecewaan setelah tersingkir dari Brasil, Lalas justru menjalani malam yang sulit dipercaya pesta bersama band rock legendaris dan sejumlah figur terkenal dunia.

Amerika Serikat saat itu harus mengakhiri langkah di babak 16 besar setelah kalah tipis 0-1 dari Brasil, yang kemudian menjadi juara turnamen.

Namun bagi Lalas, malam setelah laga justru menjadi salah satu momen paling berkesan sepanjang kariernya.

Dalam suasana santai pasca-turnamen, Lalas bersama sejumlah pemain timnas AS menghadiri sebuah acara di kawasan Stanford, California.

Di tempat itulah suasana berubah menjadi pertemuan unik antara dunia sepak bola, musik, dan hiburan Hollywood.

Ia mengaku sempat menghabiskan waktu bersama personel band cadas, Metallica. Tidak hanya berbincang santai soal pertandingan, mereka juga menikmati minuman keras seperti tequila dan Jägermeister dalam suasana yang jauh dari formalitas dunia olahraga profesional.

Momen tersebut semakin tak biasa ketika beberapa nama besar lainnya ikut hadir di lokasi yang sama.