Lionel Scaloni Belum Umumkan Skuad Argentina untuk Piala Dunia 2026, Ini Alasannya

Pelatih Timnas Argentina Lionel Scaloni. (Istimewa)
JawaPos.com - Pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni, masih belum mengumumkan skuad final untuk Piala Dunia 2026 meski sejumlah negara unggulan seperti Spanyol, Prancis, dan Brasil sudah lebih dulu merilis daftar pemain mereka.
Keputusan tersebut bukan tanpa alasan. Scaloni memilih berhati-hati dalam menentukan pemain yang akan dibawa demi menjaga peluang Argentina mempertahankan gelar juara dunia.
Situasi ini diibaratkan seperti ujian negara pada era 90-an. Bukan siapa yang paling cepat menyelesaikan soal, melainkan siapa yang mendapatkan hasil terbaik. Filosofi itu kini diterapkan Scaloni dalam proses pemilihan skuad Albiceleste.
Pelatih berusia 48 tahun itu dikabarkan akan memanggil sekitar 55 pemain ke pemusatan latihan khusus di Miami mulai 26 Mei 2026.
Dari sana, tim pelatih akan melakukan evaluasi langsung terhadap kondisi fisik, kebugaran, hingga kesiapan mental para pemain sebelum daftar final diumumkan pada 1 Juni mendatang.
Langkah tersebut juga menjadi bentuk antisipasi agar Argentina tidak kembali mengalami masalah seperti di Piala Dunia 2022.
Saat itu, beberapa pemain mengalami cedera menjelang turnamen dimulai sehingga memaksa pergantian nama di menit-menit akhir.
Dalam persiapan menuju Qatar 2022, Argentina sempat kehilangan sejumlah pemain karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan.
Situasi itu membuat Scaloni harus melakukan perubahan mendadak dengan memasukkan Angel Correa dan Thiago Almada ke skuad akhir.
Pengalaman tersebut membuat staf pelatih kini lebih selektif. Nama besar dan reputasi pemain tidak lagi menjadi jaminan utama untuk mendapatkan tempat di tim inti.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah