Lionel Scaloni Belum Umumkan Skuad Argentina untuk Piala Dunia 2026, Ini Alasannya

JawaPos.com - Pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni, masih belum mengumumkan skuad final untuk Piala Dunia 2026 meski sejumlah negara unggulan seperti Spanyol, Prancis, dan Brasil sudah lebih dulu merilis daftar pemain mereka.

Keputusan tersebut bukan tanpa alasan. Scaloni memilih berhati-hati dalam menentukan pemain yang akan dibawa demi menjaga peluang Argentina mempertahankan gelar juara dunia.

Situasi ini diibaratkan seperti ujian negara pada era 90-an. Bukan siapa yang paling cepat menyelesaikan soal, melainkan siapa yang mendapatkan hasil terbaik. Filosofi itu kini diterapkan Scaloni dalam proses pemilihan skuad Albiceleste.

Pelatih berusia 48 tahun itu dikabarkan akan memanggil sekitar 55 pemain ke pemusatan latihan khusus di Miami mulai 26 Mei 2026.

Dari sana, tim pelatih akan melakukan evaluasi langsung terhadap kondisi fisik, kebugaran, hingga kesiapan mental para pemain sebelum daftar final diumumkan pada 1 Juni mendatang.

Langkah tersebut juga menjadi bentuk antisipasi agar Argentina tidak kembali mengalami masalah seperti di Piala Dunia 2022.

Saat itu, beberapa pemain mengalami cedera menjelang turnamen dimulai sehingga memaksa pergantian nama di menit-menit akhir.

Dalam persiapan menuju Qatar 2022, Argentina sempat kehilangan sejumlah pemain karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan.

Situasi itu membuat Scaloni harus melakukan perubahan mendadak dengan memasukkan Angel Correa dan Thiago Almada ke skuad akhir.