Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 21 Mei 2026 | 20.32 WIB

Prediksi Paraguay di Piala Dunia 2026:  Misi Bangkit hingga Siap Jadi Pengacau dan Ulang Kisah Heroik 2010

Pemain Paraguay akan berjuang di Piala Dunia 2026 dengan performa impresif di kualifikasi CONMEBOL. (Instagram @alderete.20)

JawaPos.com — Paraguay kembali ke Piala Dunia 2026 setelah absen sejak 2010 dan datang dengan ambisi besar untuk membuat kejutan di Amerika Utara. Dipimpin Gustavo Alfaro serta diperkuat Miguel Almirón, Julio Enciso, dan Diego Gómez, La Albirroja diyakini mampu menjadi ancaman serius di Grup D sekaligus mengulang pencapaian perempat final seperti 16 tahun lalu.

Setelah hampir dua dekade tenggelam dalam performa inkonsisten, Paraguay akhirnya menemukan kembali identitasnya sebagai tim keras kepala khas Amerika Selatan.

Kombinasi pemain senior dan generasi muda membuat optimisme publik meningkat jelang turnamen terbesar dunia tersebut.

Mengapa Paraguay Bisa Jadi Kuda Hitam Piala Dunia 2026?

Paraguay lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 dengan catatan tujuh kemenangan, tujuh imbang, dan empat kekalahan di kualifikasi CONMEBOL.

Mereka mencetak 14 gol dan hanya kebobolan 10 kali, menegaskan identitas sebagai salah satu tim paling disiplin di Amerika Selatan.

Situasi sempat sulit ketika Paraguay hanya mengumpulkan lima poin dari enam pertandingan awal.

Namun kehadiran Gustavo Alfaro sejak 2024 langsung mengubah mentalitas tim, termasuk kemenangan besar atas Brasil dan Argentina yang menjadi titik balik kebangkitan La Albirroja.

Pelatih asal Argentina itu dikenal defensif, tetapi sangat piawai membangun motivasi tim. Di bawah Alfaro, Paraguay tidak terkalahkan dalam 11 dari 12 laga kualifikasi dengan tujuh clean sheet dan cuma kalah dari Brasil.

Gaya bermain Paraguay mungkin tidak atraktif, tetapi sangat efektif di turnamen pendek seperti Piala Dunia. Mereka mengandalkan organisasi pertahanan rapi, transisi cepat, serta duel fisik untuk merusak ritme lawan.

