Julio Sipahutar
Kamis, 21 Mei 2026 | 23.19 WIB

Eric Garcia Bidik Skuad Piala Dunia 2026, Usai Tampil Moncer Bersama Barcelona

Pemain Serbabisa FC Barcelona, Eric Garcia (X/@Somhiseremfcb)

JawaPos.com - Musim ini berjalan begitu sempurna bagi Eric Garcia. Akhir pekan ini, Minggu (24/5), bek serbabisa tersebut bakan menyudahi perjalanannya musim ini bersama Barcelona dengan kepala tegak.

Dua trofi bergengsi, La Liga dan Supercopa de Espana, sudah berhasil diamankan dalam dekapannya.

Namun, pencapaian Garcia musim ini bukan sekadar deretan trofi. Di bawah komando Hansi Flick, bek berusia 25 tahun itu bertransformasi menjadi pilar krusial Blaugrana. Atributnya yang multifungsi (bisa diberbagai posisi) membuat Flick kepicut dan menjadikannya salah satu pemain dengan menit bermain terbanyak dalam skuad.

Kendati demikian, Garcia punya modal statistik yang mentereng untuk merayu De la Fuente. Musim ini dia telah mencatatkan 50 penampilan di semua ajang bersama Barcelona, dengan 46 di antaranya turun sebagai starter. Total, dia membukukan 3.880 menit bermain.

"Keputusan akhir ada di tangan Luis (pelatih timnas Spanyol), dan saya pasti menghormatinya. Namun, saya merasa sudah memberikan segalanya di lapangan untuk mendapatkan kesempatan ini," ungkap Garcia dikutip melalui laman Marca, Kamis (21/5).

Tak hanya itu, Garcia juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah umpan akurat tertinggi kedua di La Liga.

Dia hanya kalah dari tandemnya di Barcelona, Pau Cubarsi. Statistik ini menjadi bukti sahih bertapa tenangnya duet Garcia-Cubarsi dalam menginisiasi skema build-up dari lini belakang.

"Saya tahu ini bukan kendali saya, tetapi saya sangat puas dengan kerja keras yang sudah saya lakukan. Jika pada akhirnya tidak terpilih, artinya saya harus terus bekerja keras dan meningkatkan kemampuan," pungkas pemain asal Spanyol tersebut.

Sumber:
Marca - https://www.marca.com/futbol/barcelona/2026/05/21/eric-garcia-temporada-perfecta-sueno-mundial.html

Nama Penulis: Julio Sipahutar - juliosipahutar17@gmail.com

Editor: Hendra
