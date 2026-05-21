Andika Rachmansyah
Kamis, 21 Mei 2026 | 17.33 WIB

Prediksi Uruguay di Grup H Piala Dunia 2026: Generasi Baru La Celeste Siap Bikin Kejutan

Timnas Uruguay. (Instagram/@aufoficial)

JawaPos.com - Timnas Uruguay tergabung dalam Grup H bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Cape Verde di Piala Dunia 2026. Dengan generasi baru yang ada, skuad berjuluk La Celeste tersebut diprediksi bisa membuat kejutan.

Uruguay merupakan salah satu negara dari Amerika Selatan yang memiliki sejarah panjang di sepak bola internasional. Skuad La Celeste cukup rutin berpartisipasi dalam Piala Dunia.

Kini, generasi baru Uruguay tengah mempersiapkan diri menuju Piala Dunia 2026. Setelah mengarungi kampanye yang penuh lika-liku, La Celeste akhirnya berhasil mengunci tiket putaran final Piala Dunia kelima secara berturut-turut sejak 2010.

Perjalanan Uruguay ke Piala Dunia 2026

Uruguay finis di posisi keempat klasemen kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL dengan koleksi 28 poin, memastikan tiket langsung. La Celeste menjadi salah satu dari empat tim yang mengoleksi 28 poin, terpaut hanya satu poin dari Ekuador yang berada di peringkat kedua. Mereka kalah jauh dari sang juara bertahan Argentina yang finis juara grup dengan 38 poin.

Di bawah kendali Marcelo Bielsa, Uruguay tampil mengesankan. La Celeste bahkan sukses membuat kejutan dengan menumbangkan Brasil di Moteveideo dan Argentina di Buenos Aires.

Setelah itu, performa Uruguay sempat menurun. Namun Federico Valverde cs perlahan mampu bangkit di fase akhir kualifikasi hingga berhasil mengamankan tiket langsung putaran final Piala Dunia 2026.

Penantang Terkuat Spanyol di Grup H

Uruguay tergabung dalam Grup H bersama Spanyol, Arab Saudi, dan Cape Verde. Dengan situasi yang ada, skuad La Celeste diprediksi punya peluang besar untuk melaju ke fase gugur.

Spanyol bisa dibilang menjadi satu-satunya lawan terberat bagi Uruguay. Sementara Arab Saudi dan Cape Verde, agaknya kemenangan akan dapat mereka raih untuk mengumpulkan enam poin guna membuka asa lolos ke babak selanjutnya.

Federico Valverde Pemain Kunci

Uruguay memiliki sejarah panjang yang dipenuhi sosok-sosok legendaris. Misal, di era 2000-an, La Celeste memiliki figur utama seperti Diego Forlan, Alvaro Recoba, Marcelo Zalayeta, hingga Luis Suarez.

