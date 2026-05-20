Daftar Lengkap Skuad Cape Verde untuk Piala Dunia 2026, Siap Tantang Spanyol dan Uruguay

Cape Verde umumkan 26 pemain untuk Piala Dunia 2026, siap lawan Spanyol dan Uruguay. (Istimewa)
JawaPos.com - Federasi Sepak bola Cape Verde resmi merilis daftar 26 pemain yang akan tampil di Piala Dunia 2026. Pelatih Bubista membawa perpaduan pemain senior dan wajah baru untuk menghadapi turnamen terbesar sepak bola dunia yang digelar di Amerika Serikat.
Cape Verde menjadi salah satu tim kejutan yang berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Negara kepulauan asal Afrika tersebut kini bersiap menjalani tantangan berat di fase grup dengan menghadapi Spanyol, Uruguay, dan Arab Saudi.
Dalam daftar pemain yang diumumkan, Bubista tetap mempertahankan sejumlah nama berpengalaman yang selama ini menjadi tulang punggung tim nasional. Sosok senior seperti Vozinha, Ryan Mendes, hingga Garry Rodrigues masih dipercaya untuk memimpin skuad di turnamen.
Di posisi penjaga gawang, Cape Verde membawa tiga nama yaitu Vozinha dari Chaves, Marcio Rosa yang bermain untuk Anorthosis, serta Carlos Santos dari klub Amerika Serikat, Union Omaha. Kehadiran Vozinha diprediksi tetap menjadi pilihan utama berkat pengalamannya di level internasional.
Sektor pertahanan juga diisi pemain yang cukup berpengalaman di kompetisi Eropa. Logan Costa yang memperkuat Villarreal menjadi salah satu nama yang paling mencuri perhatian. Selain itu ada Steven Moreira dari Columbus Crew serta Roberto Lopes yang tampil konsisten bersama Shamrock Rovers.
Bubista tampaknya ingin membangun lini belakang yang disiplin dan agresif. Kombinasi pemain yang berkarier di Portugal, Spanyol, Irlandia, hingga Uni Emirat Arab memberikan banyak variasi dalam pola permainan Cape Verde.
Di lini tengah, Jamiro Monteiro diperkirakan akan menjadi motor permainan tim. Pemain PEC Zwolle itu dikenal memiliki kemampuan distribusi bola yang baik serta pengalaman bermain di berbagai kompetisi internasional. Kevin Pina dan Laros Duarte juga masuk dalam daftar untuk menambah keseimbangan di area tengah.
Selain pemain berpengalaman, Bubista turut memberi kesempatan kepada beberapa pemain muda yang tampil cukup menjanjikan di level klub. Nama seperti Telmo Arcanjo dan Yannick Semedo menjadi bagian dari regenerasi skuad Cape Verde untuk jangka panjang.
Sementara itu, sektor penyerangan menjadi lini yang paling menarik perhatian. Cape Verde membawa cukup banyak pemain depan dengan karakter berbeda.
