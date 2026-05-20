Neymar Kembali ke Timnas Brasil: Tangis Bahagia Hingga Tekad Juara Piala Dunia 2026

Neymar kembali ke tim nasional Brasil. (Dok. Neymar)
JawaPos.com - Neymar kembali masuk dalam skuad tim nasional Brasil untuk Piala Dunia 2026. Pemain 34 tahun itu menyambut dengan bahagia hal tersebut.
Melalui sosial media, Neymar berbagi momen saat namanya disebut Carlo Ancelotti dalam pengumuman 26 pemain timnas Brasil untuk Piala Dunia 2026. Setelah Matheus Cunha, nama Neymar disebut Carlo Ancelotti dan tangis bahagia pemain Santos tersebut langsung pecah.
Mulai dari pasangannya, Bruna Biancardi, ibu, bapak, anaknya, serta teman dekatnya mendapatkan pelukan dari Neymar. Bahkan, dia mendapatkan panggilan video dari Raphinha pemain Barcelona.
Perasaan emosional tidak dapat ditahan lagi oleh Neymar setelah berhasil masuk dalam skuad timnas Brasil. Perjuangannya untuk pulih dari cedera hamstring hingga cedera lutut terasa terbayarkan dengan kembali ke timnas Brasil.
"Sulit untuk tidak terbawa emosi, dengan semua yang telah kita lalui. Semua yang mereka lihat saya lalui dan aku sampai di sini, berhasil berkompetisi di Piala Dunia lainnya, itu luar biasa. Ini adalah air mata kebahagiaan murni," kata Neymar di unggahan kanal YouTube pribadinya.
Selain itu, eks bintang Barcelona tersebut mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Brasil. Bagi Neymar, peran mereka sangat berarti yang membuatnya bisa kembali berseragam timnas Brasil
.
"Saya sungguh ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap warga Brasil yang mendukung dan menyemangati saya, yang meminta saya untuk masuk dalam skuad. Sungguh istimewa bisa merasakan cinta dari para penggemar. Dan begitulah, sekarang kita semua menjadi satu," ujar Neymar.
Target Neymar di Piala Dunia 2026 adalah meraih juara bersama timnas Brasil. Dia berharap bisa memenangkan setiap pertandingan di ajang tersebut.
"Kita masih punya Piala Dunia lain untuk diperjuangkan. Kami akan sepenuhnya mengorbankan hidup kami untuk membawa Piala kembali ke Brasil. Kami berharap dapat menutupnya dengan cara sebaik mungkin yang berarti menang," ucap Neymar.
