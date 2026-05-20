Bintang Muda Barcelona Roony Bardghji Dicoret dari Timnas Swedia di Piala Dunia 2026, Ini Penyebabnya

JawaPos.com - Kejutan datang dari Timnas Swedia menjelang Piala Dunia 2026. Nama Roony Bardghji, winger muda yang kini memperkuat Barcelona, dipastikan tidak masuk dalam daftar akhir skuad asuhan Graham Potter untuk turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat.

Keputusan tersebut langsung memancing perhatian publik sepak bola Eropa. Sebab, Bardghji sebelumnya masih menjadi bagian dari tim Swedia pada agenda FIFA Matchday Maret lalu.

Banyak yang memperkirakan pemain 20 tahun itu bakal mendapat tempat di skuad Piala Dunia karena performanya yang terus berkembang dalam dua musim terakhir.

Namun situasi berubah cukup cepat. Dalam jeda internasional terakhir, Bardghji sama sekali tidak dimainkan saat Swedia menghadapi Polandia.

Padahal namanya tetap masuk daftar pemain cadangan. Kondisi itu disebut membuat sang pemain kecewa karena merasa layak mendapat kesempatan tampil.

Kekecewaan tersebut kabarnya berlanjut setelah pertandingan selesai. Bardghji disebut sempat meminta penjelasan langsung kepada staf pelatih mengenai alasan dirinya tidak diberi menit bermain. Dari pihak pelatih, keputusan itu disebut murni faktor teknis dan kebutuhan tim.

Akan tetapi, masalah ternyata tidak berhenti sampai di situ. Beberapa laporan dari media Swedia menyebut suasana di internal tim mulai terasa kurang nyaman ketika skuad mengadakan makan malam bersama usai memastikan tiket ke Piala Dunia 2026.

Dalam momen yang seharusnya menjadi perayaan, Bardghji disebut menunjukkan ekspresi kecewa dan beberapa kali melontarkan keluhan di depan rekan-rekannya. Sikap tersebut kemudian menjadi perhatian khusus bagi Graham Potter.