Timnas Iran hingga Saat Ini Belum Terima Visa ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia FIFA 2026

JawaPos.com – Tim nasional Iran hingga saat ini masih menunggu persetujuan visa untuk bepergian ke Amerika Serikat menjelang keikutsertaan mereka di 2026 FIFA World Cup.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (19/5), Informasi terbaru mengatakan bahwa seluruh delegasi tim belum menerima dokumen perjalanan yang diperlukan untuk memasuki negara tuan rumah pertandingan fase grup tersebut.

Situasi ini memunculkan ketidakpastian di tengah persiapan Iran menuju turnamen sepak bola terbesar dunia.

Sembari menunggu kejelasan visa, tim nasional Iran tetap melanjutkan agenda persiapan dengan menggelar pemusatan latihan di Turki.

Kepala pelatih, Amir Ghalenoei, menyebut tim membawa daftar sementara berisi 30 pemain yang nantinya akan dipangkas menjadi 26 pemain. Persiapan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi tim tetap optimal menjelang pembukaan turnamen resmi pada Juni mendatang.

Pihak federasi sepak bola Iran menyatakan komunikasi dengan FIFA masih terus berlangsung terkait persoalan visa tersebut. Direktur tim nasional Iran menyampaikan harapan agar seluruh anggota delegasi dapat memperoleh izin masuk sebelum keberangkatan ke Amerika Utara. Federasi juga optimistis kendala administrasi tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dekat.

Ketidakpastian visa menjadi perhatian serius karena Iran dijadwalkan menjalani laga perdana melawan New Zealand national football team di Los Angeles pada pertengahan Juni. Setelah itu, Iran juga akan menghadapi Belgia dan Mesir dalam fase grup turnamen.

Jadwal pertandingan yang semakin dekat membuat kepastian dokumen perjalanan menjadi kebutuhan mendesak bagi tim.

Permasalahan visa ini disebut berkaitan dengan sensitivitas hubungan diplomatik antara Iran dan Amerika Serikat. Beberapa laporan menyebut kemungkinan pembatasan dapat diterapkan terhadap pejabat federasi atau staf teknis tertentu yang dianggap memiliki keterkaitan dengan institusi tertentu di Iran.