Carlo Ancelotti Resmi Umumkan Skuad Timnas Brasil untuk Piala Dunia FIFA 2026

JawaPos.com – Brazil national football team resmi mengumumkan skuad untuk menghadapi 2026 FIFA World Cup di bawah arahan pelatih anyar, Carlo Ancelotti.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (19/5), Pengumuman tersebut menandai dimulainya era baru Brasil dalam upaya kembali merebut trofi Piala Dunia setelah terakhir kali juara pada 2002.

Sejumlah pemain bintang seperti Vinicius Junior, Raphinha, hingga Neymar masuk dalam daftar pilihan awal Ancelotti.

Berikut daftar skuad resmi Tim Nasional Brasil untuk Piala Dunia FIFA 2026:

Penjaga gawang: Alisson, Ederson, Weverton.

Bek: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Ibañez, Léo Pereira, Marquinhos, Wesley.

Gelandang: Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo, Fabinho, Lucas Paquetá.

Penyerang: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Raphinha, Rayan, Vinicius Junior.

Sorotan utama tertuju kepada Vinícius Júnior yang diproyeksikan menjadi motor serangan utama Brasil sepanjang turnamen.