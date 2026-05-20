Wan-Bissaka hingga Yoane Wissa Masuk, Ini Skuad DR Congo untuk Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Federasi Sepakbola Republik Demokratik Kongo (FECOFA) resmi umumkan daftar 26 pemain yang akan dibawa ke Piala Dunia 2026. Tim asuhan Sebastien Desabre datang ke turnamen kali ini dengan perpaduan pemain berpengalaman dan talenta muda yang banyak berkarir di Eropa.

DR Congo menjadi salah satu wakil Afrika yang cukup menarik perhatian jelang turnamen di Amerika Serikat. Mereka tergabung di grup yang cukup kompetitif bersama Portugal, Kolombia, dan Uzbekistan.

Dalam daftar yang diumumkan, sejumlah nama familiar tetap menjadi tulang punggung tim. Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Cedric Bakambu, hingga Yoane Wissa masuk dalam skuad akhir yang akan tampil di ajang empat tahunan tersebut.

Di posisi penjaga gawang, Sebastien Desabre memilih tiga nama yakni Timothe Fayulu, Lionel Mpasi-Nzau, dan Mathieu Epolo. Fayulu yang tampil konsisten bersama FC Noah diprediksi bakal bersaing ketat dengan Mpasi-Nzau untuk posisi utama di bawah mistar gawang.

Sektor pertahanan menjadi salah satu area yang cukup berpengalaman. Aaron Wan-Bissaka menjadi nama yang paling menyita perhatian.

Bek yang dikenal kuat dalam duel satu lawan satu itu diperkirakan akan menjadi pilihan utama di sisi kanan pertahanan DR Congo. Selain Wan-Bissaka, lini belakang juga dihuni pemain senior seperti Chancel Mbemba dan Arthur Masuaku.

Baca Juga:Joao Pedro Putuskan Jadi Pendukung Timnas Brasil usai Tidak Dibawa ke Piala Dunia 2026

Kehadiran Mbemba dinilai penting karena pengalaman panjangnya di kompetisi Eropa dan turnamen internasional. Bek berusia 31 tahun itu diharapkan mampu menjadi pemimpin lini pertahanan selama Piala Dunia berlangsung.

Axel Tuanzebe juga masuk dalam daftar pemain belakang. Fleksibilitasnya yang bisa bermain di beberapa posisi membuatnya menjadi opsi penting bagi Desabre. Sementara itu, nama seperti Rocky Bushiri, Dylan Batubinsika, hingga Steve Kapuadi menambah kedalaman skuad di area pertahanan.