Wan-Bissaka hingga Yoane Wissa Masuk, Ini Skuad DR Congo untuk Piala Dunia 2026

Timnas DR Congo umumkan 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Federasi Sepakbola Republik Demokratik Kongo (FECOFA) resmi umumkan daftar 26 pemain yang akan dibawa ke Piala Dunia 2026. Tim asuhan Sebastien Desabre datang ke turnamen kali ini dengan perpaduan pemain berpengalaman dan talenta muda yang banyak berkarir di Eropa.
DR Congo menjadi salah satu wakil Afrika yang cukup menarik perhatian jelang turnamen di Amerika Serikat. Mereka tergabung di grup yang cukup kompetitif bersama Portugal, Kolombia, dan Uzbekistan.
Dalam daftar yang diumumkan, sejumlah nama familiar tetap menjadi tulang punggung tim. Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Cedric Bakambu, hingga Yoane Wissa masuk dalam skuad akhir yang akan tampil di ajang empat tahunan tersebut.
Baca Juga:Daftar 26 Pemain Austria untuk Piala Dunia 2026: Alaba Kembali, Arnautovic Jadi Andalan Lini Depan
Di posisi penjaga gawang, Sebastien Desabre memilih tiga nama yakni Timothe Fayulu, Lionel Mpasi-Nzau, dan Mathieu Epolo. Fayulu yang tampil konsisten bersama FC Noah diprediksi bakal bersaing ketat dengan Mpasi-Nzau untuk posisi utama di bawah mistar gawang.
Sektor pertahanan menjadi salah satu area yang cukup berpengalaman. Aaron Wan-Bissaka menjadi nama yang paling menyita perhatian.
Bek yang dikenal kuat dalam duel satu lawan satu itu diperkirakan akan menjadi pilihan utama di sisi kanan pertahanan DR Congo. Selain Wan-Bissaka, lini belakang juga dihuni pemain senior seperti Chancel Mbemba dan Arthur Masuaku.
Kehadiran Mbemba dinilai penting karena pengalaman panjangnya di kompetisi Eropa dan turnamen internasional. Bek berusia 31 tahun itu diharapkan mampu menjadi pemimpin lini pertahanan selama Piala Dunia berlangsung.
Axel Tuanzebe juga masuk dalam daftar pemain belakang. Fleksibilitasnya yang bisa bermain di beberapa posisi membuatnya menjadi opsi penting bagi Desabre. Sementara itu, nama seperti Rocky Bushiri, Dylan Batubinsika, hingga Steve Kapuadi menambah kedalaman skuad di area pertahanan.
Di lini tengah, DR Congo membawa kombinasi tenaga muda dan pengalaman. Noah Sadiki menjadi salah satu pemain muda yang paling menarik perhatian. Gelandang berusia 21 tahun tersebut tampil cukup menjanjikan bersama Sunderland dan diproyeksikan menjadi bagian penting regenerasi tim nasional.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
15 Pecel Paling Enak di Surabaya, Cita Rasa Sambal Kacang yang Autentik dan Ragam Lauk Tradisional yang Menggoda Selera
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Wisata Terbaik Dekat Stasiun Pasuruan, Buat Liburan Tak Perlu Jauh Tapi Tetap Seru
12 Tempat Kuliner Soto yang Jadi Favorit di Malang, Soal Rasa Jangan Ditanya Pasti Enak!
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK