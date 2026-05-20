Daftar 26 Pemain Austria untuk Piala Dunia 2026: Alaba Kembali, Arnautovic Jadi Andalan Lini Depan

JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Austria resmi mengumumkan daftar 26 pemain yang akan dibawa ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Pelatih Ralf Rangnick tetap mempertahankan kerangka utama tim. Kombinasi pemain senior berpengalaman dan sejumlah talenta muda tampil menjanjikan sepanjang musim 2025/2026.

Kehadiran nama-nama seperti David Alaba, Marcel Sabitzer, hingga Marko Arnautovic masih menjadi tulang punggung tim nasional Austria. Namun di sisi lain, Rangnick juga memberi ruang kepada generasi muda seperti Paul Wanner dan Carney Chukwuemeka yang mulai menunjukkan perkembangan signifikan di level klub maupun internasional.

Baca Juga:Joao Pedro Putuskan Jadi Pendukung Timnas Brasil usai Tidak Dibawa ke Piala Dunia 2026

Austria sendiri datang ke Piala Dunia 2026 dengan ambisi besar setelah performa mereka terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Di bawah arahan Rangnick, Austria dikenal memiliki permainan agresif, pressing tinggi, dan transisi cepat yang menjadi ciri khas pelatih asal Jerman tersebut.

Pada sektor penjaga gawang, Austria mempercayakan posisi utama kepada Alexander Schlager dari RB Salzburg. Kiper berusia 30 tahun itu tampil konsisten di kompetisi domestik Austria dan beberapa laga Eropa bersama Salzburg. Selain Schlager, Rangnick juga membawa Patrick Pentz dari Brondby dan Florian Wiegele yang tampil cukup solid bersama Viktoria Plzeň.

Di lini pertahanan, kembalinya David Alaba menjadi kabar penting bagi Austria. Bek Real Madrid itu masih dianggap sebagai pemimpin utama di ruang ganti sekaligus figur paling berpengalaman di skuad.

Meski sempat diganggu cedera dalam beberapa musim terakhir, Alaba tetap menjadi pemain kunci karena fleksibilitas dan kualitasnya saat membangun serangan dari belakang. Selain Alaba, Austria juga memiliki kedalaman skuad yang cukup baik di area pertahanan. Kevin Danso yang menjalani musim impresif bersama Tottenham Hotspur diprediksi menjadi tandem utama Alaba di jantung pertahanan.

Sementara Stefan Posch, Philipp Lienhart, Marco Friedl, dan Michael Svoboda memberi banyak opsi untuk rotasi maupun perubahan skema permainan. Nama Alexander Prass dan Phillipp Mwene juga layak diperhatikan. Keduanya dikenal aktif membantu serangan dari sisi sayap dan cocok dengan gaya bermain cepat ala Rangnick.