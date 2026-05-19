Prediksi Skotlandia di Piala Dunia 2026: Pasukan Tartan Kembali Mengaum, Tapi Mampukah Ukir Sejarah?

JawaPos.com — Skotlandia akhirnya kembali ke Piala Dunia setelah 28 tahun. Timnas Skotlandia memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 usai menundukkan Denmark 4-2 dalam laga dramatis Grup C Kualifikasi UEFA di Hampden Park. Kemenangan itu mengantar pasukan Steve Clarke kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia untuk pertama kalinya sejak 1998 sekaligus membawa harapan baru bagi Tartan Army.

Namun tantangan besar langsung menanti. Skotlandia tergabung bersama Brasil, Maroko, dan Haiti di Grup C, grup yang diprediksi menjadi salah satu grup paling berat di turnamen.

Situasi itu membuat ambisi Skotlandia lolos dari fase grup untuk pertama kalinya dalam sejarah terasa seperti misi yang sangat sulit.

Jalan Panjang Skotlandia Menuju Amerika Utara Skotlandia lolos dengan catatan empat kemenangan, satu imbang, dan satu kekalahan sepanjang babak kualifikasi.

Mereka mencetak 13 gol dan kebobolan tujuh kali, dengan Che Adams, Scott McTominay, dan Ryan Christie sama-sama menyumbang dua gol.

Perjalanan mereka sebenarnya nyaris tergelincir usai kalah 2-3 dari Yunani pada Matchday kelima.

Situasi itu membuat laga terakhir kontra Denmark menjadi duel hidup mati, sebelum akhirnya Skotlandia bangkit lewat dua gol tambahan waktu yang dicetak Kieran Tierney dan Kenny McLean.

Mentalitas pantang menyerah menjadi kekuatan utama tim ini. Meski tidak mendominasi permainan, Skotlandia mampu menunjukkan disiplin dan keberanian bertarung hingga menit terakhir.