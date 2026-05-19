Prediksi Skotlandia di Piala Dunia 2026: Pasukan Tartan Kembali Mengaum, Tapi Mampukah Ukir Sejarah?

Scott McTominay menjadi tumpuan utama Skotlandia untuk mencoba mencetak sejarah di Piala Dunia 2026. (Instagram/@scottmctominay)
JawaPos.com — Skotlandia akhirnya kembali ke Piala Dunia setelah 28 tahun. Timnas Skotlandia memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 usai menundukkan Denmark 4-2 dalam laga dramatis Grup C Kualifikasi UEFA di Hampden Park. Kemenangan itu mengantar pasukan Steve Clarke kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia untuk pertama kalinya sejak 1998 sekaligus membawa harapan baru bagi Tartan Army.
Namun tantangan besar langsung menanti. Skotlandia tergabung bersama Brasil, Maroko, dan Haiti di Grup C, grup yang diprediksi menjadi salah satu grup paling berat di turnamen.
Situasi itu membuat ambisi Skotlandia lolos dari fase grup untuk pertama kalinya dalam sejarah terasa seperti misi yang sangat sulit.
Skotlandia lolos dengan catatan empat kemenangan, satu imbang, dan satu kekalahan sepanjang babak kualifikasi.
Baca Juga:Prediksi Haiti di Piala Dunia 2026: Datang Tanpa Beban! Tim Karibia Ini Siap Bikin Kejutan Besar di Panggung Dunia
Mereka mencetak 13 gol dan kebobolan tujuh kali, dengan Che Adams, Scott McTominay, dan Ryan Christie sama-sama menyumbang dua gol.
Perjalanan mereka sebenarnya nyaris tergelincir usai kalah 2-3 dari Yunani pada Matchday kelima.
Situasi itu membuat laga terakhir kontra Denmark menjadi duel hidup mati, sebelum akhirnya Skotlandia bangkit lewat dua gol tambahan waktu yang dicetak Kieran Tierney dan Kenny McLean.
Baca Juga:Prediksi Maroko di Piala Dunia 2026: Datang dengan Kepercayaan Diri Tinggi! Singa Atlas Siap Bikin Kejutan Lagi
Mentalitas pantang menyerah menjadi kekuatan utama tim ini. Meski tidak mendominasi permainan, Skotlandia mampu menunjukkan disiplin dan keberanian bertarung hingga menit terakhir.
Steve Clarke menjadi manajer pertama dalam sejarah Skotlandia yang membawa negaranya lolos ke tiga turnamen besar beruntun, yakni Euro 2020, Euro 2024, dan Piala Dunia 2026.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
12 Rekomendasi Mall Terbaik di Tangerang 2026: Destinasi Belanja, Kuliner & Lifestyle Favorit
Update Klasemen Usai MotoGP Catalunya 2026: Jorge Martin Gigit Jari, Bezzecchi Masih Tak Tersentuh
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Catalunya 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama Start P20