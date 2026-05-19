Prediksi Haiti di Piala Dunia 2026: Datang Tanpa Beban! Tim Karibia Ini Siap Bikin Kejutan Besar di Panggung Dunia

Wilson Isidor jadi pemain timnas Haiti yang berbahaya di Piala Dunia 2026 yang bermain di Premier League. (Sunderland)
JawaPos.com — Haiti kembali tampil di Piala Dunia 2026 setelah penantian 52 tahun dengan ambisi besar memberi kebanggaan bagi jutaan pendukung di negara Karibia tersebut. Tim asuhan Sebastien Migne datang sebagai underdog, tetapi percaya diri mampu memberi kejutan di grup berat yang dihuni Brasil, Maroko, dan Skotlandia.
Perjalanan Haiti menuju putaran final menjadi salah satu kisah paling emosional di zona Concacaf. Negara yang sedang dilanda konflik itu akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia setelah terakhir tampil pada edisi 1974.
Bagaimana Haiti Bisa Lolos ke Piala Dunia 2026?
Haiti menutup babak kualifikasi dengan catatan enam kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan sambil mencetak 20 gol serta kebobolan 13 kali.
Banyak pihak awalnya tidak percaya Haiti mampu lolos karena harus bersaing dengan Honduras dan Kosta Rika yang punya pengalaman panjang di Piala Dunia.
Tekanan justru membuat Les Grenadiers tampil lebih berani ketika menumbangkan Kosta Rika di laga tandang sebelum mengalahkan Nikaragua.
Dua kemenangan krusial itu memastikan Haiti finis sebagai juara grup dan mengamankan tiket menuju Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 52 tahun.
Penyerang senior Duckens Nazon menjadi top skor tim dengan enam gol sepanjang kualifikasi.
Sementara gelandang pekerja keras Danley Jean Jacques tampil penting lewat tiga assist yang membantu Haiti menjaga konsistensi permainan.
