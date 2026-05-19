Prediksi Maroko di Piala Dunia 2026: Datang dengan Kepercayaan Diri Tinggi! Singa Atlas Siap Bikin Kejutan Lagi

Achraf Hakimi menjadi senjata utama Maroko untuk kembali menciptakan kejutan di Piala Dunia 2026. (Instagram/@achrafhakimi)
JawaPos.com — Timnas Maroko datang ke Piala Dunia 2026 dengan status unggulan baru dari Afrika setelah menjadi semifinalis pada edisi 2022 di Qatar. Singa Atlas kini percaya diri mampu kembali menciptakan sejarah di Amerika Utara lewat skuad yang lebih matang, ranking FIFA kedelapan dunia, serta generasi baru bertalenta besar.
Empat tahun lalu, Maroko mengguncang dunia setelah menyingkirkan Spanyol dan Portugal sebelum akhirnya finis di posisi keempat.
Kini tekanan jauh lebih besar karena publik mulai menganggap pencapaian itu bukan lagi kejutan sesaat.
Mampukah Maroko Mengulang Keajaiban Qatar 2022?
Maroko menjadi tim Afrika pertama yang berhasil mencapai semifinal Piala Dunia pada 2022 dan pencapaian itu mengubah cara dunia memandang sepak bola Afrika.
Baca Juga:Grup C Piala Dunia 2026: Profil Timnas Brasil, Maroko, Skotlandia, dan Haiti serta Jadwal Pertandingan Lengkap
Tim berjuluk Singa Atlas sekarang datang bukan sekadar peserta, tetapi sebagai ancaman nyata bagi negara-negara elite.
Perjalanan menuju Piala Dunia 2026 juga memperlihatkan konsistensi luar biasa dari pasukan Mohamed Ouahbi. Maroko menyapu bersih delapan pertandingan kualifikasi dengan kemenangan, mencetak 22 gol dan hanya kebobolan dua kali.
Achraf Hakimi tetap menjadi pusat permainan sekaligus simbol kekuatan tim ini.
Bek kanan milik Paris Saint-Germain tersebut tidak hanya kuat bertahan, tetapi juga menjadi sumber kreativitas utama dengan torehan tiga assist selama fase kualifikasi.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
12 Rekomendasi Mall Terbaik di Tangerang 2026: Destinasi Belanja, Kuliner & Lifestyle Favorit
Update Klasemen Usai MotoGP Catalunya 2026: Jorge Martin Gigit Jari, Bezzecchi Masih Tak Tersentuh
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Catalunya 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama Start P20