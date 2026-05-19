Prediksi Maroko di Piala Dunia 2026: Datang dengan Kepercayaan Diri Tinggi! Singa Atlas Siap Bikin Kejutan Lagi

JawaPos.com — Timnas Maroko datang ke Piala Dunia 2026 dengan status unggulan baru dari Afrika setelah menjadi semifinalis pada edisi 2022 di Qatar. Singa Atlas kini percaya diri mampu kembali menciptakan sejarah di Amerika Utara lewat skuad yang lebih matang, ranking FIFA kedelapan dunia, serta generasi baru bertalenta besar.

Empat tahun lalu, Maroko mengguncang dunia setelah menyingkirkan Spanyol dan Portugal sebelum akhirnya finis di posisi keempat.

Kini tekanan jauh lebih besar karena publik mulai menganggap pencapaian itu bukan lagi kejutan sesaat.

Mampukah Maroko Mengulang Keajaiban Qatar 2022?

Maroko menjadi tim Afrika pertama yang berhasil mencapai semifinal Piala Dunia pada 2022 dan pencapaian itu mengubah cara dunia memandang sepak bola Afrika.

Tim berjuluk Singa Atlas sekarang datang bukan sekadar peserta, tetapi sebagai ancaman nyata bagi negara-negara elite.

Perjalanan menuju Piala Dunia 2026 juga memperlihatkan konsistensi luar biasa dari pasukan Mohamed Ouahbi. Maroko menyapu bersih delapan pertandingan kualifikasi dengan kemenangan, mencetak 22 gol dan hanya kebobolan dua kali.

Achraf Hakimi tetap menjadi pusat permainan sekaligus simbol kekuatan tim ini.

