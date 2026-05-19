Prediksi Brasil di Piala Dunia 2026: Carlo Ancelotti Hadapi Misi Berat Kembalikan Kejayaan Selecao di Piala Dunia 2026!

JawaPos.com — Brasil datang ke Piala Dunia 2026 tanpa status unggulan utama meski berstatus tim tersukses sepanjang sejarah turnamen dengan lima gelar juara dunia. Di bawah komando pelatih anyar Carlo Ancelotti, Selecao kini membawa generasi muda berbakat yang masih harus membuktikan diri di panggung terbesar sepak bola dunia.

Sorotan besar langsung tertuju kepada Brasil saat menghadapi Maroko pada laga pembuka Grup di MetLife Stadium, 13 Juni mendatang.

Publik menunggu apakah generasi baru yang dipimpin Vinícius Júnior mampu menghapus kegagalan demi kegagalan dalam dua dekade terakhir.

Mengapa Brasil Tidak Lagi Jadi Favorit Utama?

Brasil lolos ke Piala Dunia 2026 dengan performa yang jauh dari kata meyakinkan sepanjang babak kualifikasi zona CONMEBOL.

Selecao hanya mencatat delapan kemenangan dari 18 pertandingan dengan torehan 24 gol dan kebobolan 17 kali.

Bahkan posisi Brasil sempat terancam setelah hanya menang tiga kali dalam delapan laga awal kualifikasi. Krisis konsistensi membuat federasi akhirnya menunjuk Carlo Ancelotti pada Mei 2025 demi menyelamatkan situasi.

Kehadiran pelatih asal Italia itu memang memberi ketenangan baru bagi skuad Brasil.