Timnas Brasil Umumkan Skuad Piala Dunia 2026: Neymar Kembali, Nama Top Ini Justru Absen

Neymar Junior kembali masuk ke dalam skuad Brasil untuk Piala Dunia 2026. (Instagram.com/@neymarjr)
JawaPos.com - Pelatih tim nasional Brasil, Carlo Ancelotti resmi mengumumkan skuad untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Sorotan utama tentu tertuju pada kembalinya sang mega bintang Neymar Junior ke dalam daftar pemain.
Namun, dalam pemanggilan ini juga memunculkan kontroversi. karena Sebab, beberapa nama yang dirasa tampil apik bersama klub di musim ini justru tidak masuk ke dalam skuad final.
Neymar yang merupakan top skor sepanjang masa Timnas Brasil akhirnya kembali akan bermain di turnamen besar. Terakhir kali dia mendapat panggilan pada saat melawan Uruguay pada 17 Oktober 2023 di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL.
Pengalaman pemain Santos FC tersebut nampaknya menjadi pertimbangan Carlo Ancelotti untuk kembali memasukkan namanya untuk menjadi mentor bagi para pemain muda di lini depan seperti Vinicius Junior, Endrick, dan Igor Thiago.
Namun, nasib beruntung tidak menghampiri pemain senior lain, Thiago Silva yang tak akan bermain di Piala Dunia 2026. Meski kenyang pengalaman dengan catatan 113 caps bersama timnas, mantan pemain AC Milan tersebut memang sudah berusia senja, 41 tahun dan hanya bermain di liga lokal bersama Fluminense.
Selain Silva, kontroversi juga muncul saat striker terbaik Chelsea saat ini, Joao Pedro tidak masuk ke dalam skuad. Bersama The Blues bermain di empat kompetisi musim ini, pemain berusia 24 tahun miliki statistik mentereng dengan mencetak 20 gol tanpa pinalti dan enam asis.
Untuk posisi striker murni, Ancelotti lebih memilih Igor Thiago yang sudah mencetak 22 gol untuk Brentford di Premier League musim ini.
Kiper
Alisson Becker
Ederson
Weverton
