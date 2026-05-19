Bawa Neymar, Berikut Optimisme Carlo Ancelotti Pimpin Brasil di Piala Dunia 2026

Neymar Jr dan Carlo Ancelotti (Bein Sports)
JawaPos.com - Pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, menunjukkan rasa kepercayaan diri tinggi usai mengumumkan skuad untuk Piala Dunia 2026. Juru taktik asal Italia itu optimistis timnya mampu bersaing di level tertinggi hingga merebut gelar juara pada ajang bergengsi di dunia tersebut.
Ancelotti akan memainkan panggung perdananya bersama Brasil di Piala Dunia 2026. Pelatih berusia 66 tahun itu siap membawa skuad berjuluk Selecao kembali merebut kejayaan di Piala Dunia 2026.
Dengan kedalaman skuad yang dibawanya saat ini, Ancelotti meyakini Brasil punya kualitas untuk bersaing dengan negara manapun. Ia bahkan menegaskan, target Selecao bukan hanya mencapai final, melainkan juga memenangkannya.
“Saya bukan penyihir, saya hanyalah pekerja yang sudah berkecimpung di dunia ini selama 40 tahun. Saya memiliki pengetahuan dan keyakinan bahwa tim ini mampu bersaing dengan yang terbaik di dunia,” kata Ancelotti, dipetik dari laman resmi CBF, Selasa (19/5/2026).
“Apakah kami bisa menjuarai Piala Dunia dan mencapai final? Ya, kami bisa bermain di final. Tetapi itu belum cukup, yang terbaik adalah mencapai final dan memenangkannya,” sambungnya.
Ancelotti telah merilis 26 pemain Brasil untuk mengarungi Piala Dunia 2026 yang digelar pada 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Nama-nama anyar seperti Alisson Becker, Marquinhos, Casemiro, Vinicius Junior, Gabriel Magalhaes, hingga Raphina, tetap menjadi bagian dari skuad.
Namun yang menarik perhatian, Ancelotti untuk pertama kalinya memanggil Neymar Jr. Padahal, bintang Santos itu digadang-gadang bakal melewatkan Piala Dunia 2026 karena kebugarannya yang masih meragukan.
Neymar bahkan absen membela Brasil hampir tiga tahun akibat rentan cedera parah. Terakhir kali ia tampil membela Selecao ketika melawan Uruguay di Kualifikasi Piala Dunia, Oktober 2023.
Ancelotti pun mengungkap alasan membawa Neymar ke Piala Dunia 2026. Don Carlo, panggilannya, mengatakan bahwa pemain berusia 34 tahun itu merupakan sosok penting skuad Brasil.
