Yuran Fernandes Tak Dibawa! Berikut Daftar 26 Pemain Timnas Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

Yuran Fernandes tidak dibawa timnas Tanjung Verde ke Piala Dunia 2026. (Dok. Yuran Fernandes)
JawaPos.com-Tim nasional Tanjung Verde telah mengumumkan skuad resminya untuk Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Tanjung Verde, Pedro Brito membawa 26 pemain dalam skuadnya.
Vozinha kiper yang bermain di Chaves menjadi kiper andalan timnas Tanjung Verde di Piala Dunia nanti. Ada dua kiper lainnya yaitu Marcio Rosa (Montana) dan Carlos Dos Santos (San Diego).
Di lini belakang, ada Logan Costa yang bermain bersama Villarreal dan akan menjadi pilihan utama sebagai bek tengah. Selain itu, ada Roberto Lopes (Shamrock Rovers), Wagner Pina (Trabzonspor), Diney Borges (Al-Bataeh), Kelvin Pires (SJK Seinajoki), Stopira (Torreense), Sidny Lopes Cabral (Benfica), dan Steven Moreira (Columbus).
Pedro Brito menyertakan tujuh pemain di lini tengah. Mereka adalah Jamiro Monteiro (PEC Zwolle), Yannick Semedo (Farense), Deroy Duarte (Ludogorets), Joao Paulo (FCSB), Kevin Lenini (Krasnodar), Laros Duarte (Puskas Akademia FC), dan Telmo Arcanjo (Vitoria Guimaraes).
Untuk lini serang, timnas Tanjung Verde memboyong delapan pemainnya termasuk sang kapten Ryan Mendes yang bermain di Igdir FK. Para penyerang tersebut adalah Jovane Cabral (Estrela Amadora), Willy Semedo (Omonia Nicosia), Garry Rodrigues (Apollon Limassol), Nuno Da Costa (Basaksehir), Dailon Livramento (Casa Pia), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv), dan Gilson Benchimol (Akron Togliatti).
Yuran Fernandes terpaksa menunda mimpinya untuk bermain di Piala Dunia 2026. Nama kapten PSM Makassar tersebut tidak terlihat di daftar 26 pemain yang dibawa Pedro Brito.
Sejak 2025, Yuran Fernandes mendapatkan panggilan pertamanya ke timnas Tanjung Verde. Melansir Transfermarkt, bek 31 tahun tersebut debut saat laga persahabatan melawan Malaysia, Maret tahun lalu.
Lawan berat sudah menanti tim berjuluk Hiu Biru tersebut di Grup H. Timnas Tanjung Verde menghadapi laga pembuka melawan Spanyol pada 15 Juni, menghadapi Uruguay pada 22 Juni, dan laga terakhir kontra Arab Saudi pada 27 Juni.
