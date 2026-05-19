Daftar Lengkap Skuad Sementara Timnas Kroasia untuk Piala Dunia 2026: Luka Modric Masih Jadi Andalan

JawaPos.com - Gelandang veteran Kroasia Luka Modric masuk dalam daftar 26 pemain sementara Kroasia untuk Piala Dunia 2026. Turnamen mendatang berpotensi menjadi penampilan kelima Modric di ajang empat tahunan itu.

Luka Modric sebelumnya menjalani debut Piala Dunia pada 2006 dan menjadi bagian penting dari kesuksesan Kroasia saat finis sebagai runner up pada 2018 dan meraih posisi ketiga pada 2022.

Dengan total 196 penampilan bersama tim nasional, Luka Modric berpeluang mencatatkan penampilan ke-200 saat tampil di Piala Dunia 2026 pada usia 40 tahun. Catatan itu membuat statusnya sebagai salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepak bola Kroasia semakin kuat.

Modric sebenarnya sempat absen di akhir musim bersama AC Milan akibat operasi cedera tulang pipi pada April 2026. Namun, laporan terbaru dari The Athletic menyebutkan bahwa Modric diperkirakan pulih tepat waktu untuk tampil di Piala Dunia.

Pelatih Kroasia Zlatko Dalic juga telah merilis daftar 26 pemain utama serta tujuh pemain cadangan (standby) pada Senin (18/5). Daftar itu masih bisa berubah hingga batas akhir pendaftaran resmi FIFA pada 1 Juni.

Selain itu, salah satu nama yang kembali masuk daftar skuad ialah bek Josko Gvardiol dari Manchester City. Gvardiol baru pulih dari cedera patah tulang kering kanan setelah menjalani operasi pada Januari dan kembali bermain pada 13 Mei.

Pemain senior Ivan Perisic juga berpeluang tampil di Piala Dunia keempatnya. Perisic menjadi salah satu dari empat pemain Kroasia dengan lebih dari 100 penampilan internasional, bersama Modric, Mateo Kovacic, dan Andrej Kramaric.

Sementara itu, keputusan menarik datang dari lini serang. Penyerang Dinamo Zagreb, Dion Drena Beljo yang tampil tajam dengan 38 gol dari 47 pertandingan musim ini, justru tidak masuk dalam skuad utama dan hanya ditempatkan sebagai pemain cadangan.