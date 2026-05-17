Prediksi Swiss di Piala Dunia 2026: Tekad Baja Granit Xhaka Bisa Akhiri Kutukan 16 Besar?

JawaPos.com — Swiss datang ke Piala Dunia 2026 dengan modal tak terkalahkan sepanjang kualifikasi dan kepercayaan diri tinggi usai tampil solid di Eropa.

Dipimpin Granit Xhaka serta pelatih Murat Yakin, Swiss membidik langkah lebih jauh di Amerika Utara setelah berkali-kali mentok di babak 16 besar dalam sejarah Piala Dunia.

Mampukah Swiss Lepas dari Label Tim “Nyaris”? Swiss memang bukan tim yang sering menjadi sorotan utama di Piala Dunia, tetapi konsistensi mereka layak diperhitungkan.

Sejak awal 2000-an, Swiss rutin lolos ke putaran final meski pencapaian terbaik mereka masih sebatas perempat final pada 1934, 1938, dan 1954.

Dalam delapan penampilan terakhir di Piala Dunia, Swiss selalu tersingkir di babak 16 besar atau lebih cepat.

Rekor itu membuat publik mulai mempertanyakan apakah generasi sekarang mampu mengubah sejarah yang selama ini terasa stagnan.

Murat Yakin membawa optimisme baru setelah Swiss menjalani 2025 tanpa kekalahan.

Meski sempat muncul ketegangan internal jelang Euro 2024, federasi tetap mempertahankan Yakin dan keputusan itu terbukti tepat setelah Swiss melaju hingga perempat final turnamen tersebut.