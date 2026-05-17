Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 17 Mei 2026 | 18.53 WIB

Prediksi Qatar di Piala Dunia 2026: Julen Lopetegui Dikejar Misi Menebus Malu di Panggung Dunia

Skuad Qatar bersiap untuk mencetak sejarah baru di Piala Dunia 2026 setelah kegagalan pahit pada edisi 2022. (FIFA) - Image

Skuad Qatar bersiap untuk mencetak sejarah baru di Piala Dunia 2026 setelah kegagalan pahit pada edisi 2022. (FIFA)

JawaPos.com — Qatar datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi menebus kegagalan memalukan sebagai tuan rumah edisi 2022 setelah kalah di tiga laga grup. Tim berjuluk Al Annabi itu kini lolos lewat jalur kualifikasi murni dan berharap mampu mencuri perhatian di grup berat bersama Swiss, Kanada, serta Bosnia dan Herzegovina.

Empat tahun lalu, Qatar mencatat sejarah buruk sebagai tuan rumah dengan performa terburuk sepanjang sejarah Piala Dunia.

Kini tekanan besar kembali hadir karena publik ingin melihat perkembangan nyata dari proyek sepak bola mahal yang dibangun selama lebih dari satu dekade.

Bagaimana Perjalanan Qatar Menuju Piala Dunia 2026?

Qatar melewati perjalanan panjang untuk memastikan tiket ke Amerika Utara dengan catatan 10 kemenangan, lima kekalahan, dan tiga hasil imbang. Mereka mencetak 37 gol dan kebobolan 28 kali sepanjang tiga fase kualifikasi Asia.

Kemenangan penting 2-1 atas Uni Emirat Arab di Doha pada Oktober 2025 menjadi penentu kelolosan mereka.

Namun, lima kekalahan dari 10 laga di fase kedua memperlihatkan Qatar masih kesulitan menghadapi lawan yang levelnya sebenarnya tidak terlalu jauh.

Almoez Ali menjadi mesin gol utama dengan koleksi 12 gol sepanjang kualifikasi. Sementara Akram Afif tampil luar biasa sebagai kreator serangan lewat 11 assist dan sejumlah kontribusi penting di laga krusial.

Qatar diprediksi menjalani laga yang cukup berat sejak awal fase grup. Mereka akan menghadapi Swiss di Levi’s Stadium pada 13 Juni, Kanada di BC Place lima hari kemudian, lalu Bosnia dan Herzegovina di Lumen Field pada 24 Juni 2026.

Mengapa Julen Lopetegui Jadi Sorotan Besar?

Federasi sepak bola Qatar menunjuk Julen Lopetegui sejak Mei 2025 untuk membawa identitas baru sekaligus memperbaiki reputasi tim nasional.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Timnas Indonesia U-17 Akui Ketangguhan Qatar U-17, Kalah 0-2 pada Piala Asia U-17 - Image
Sepak Bola Indonesia

Timnas Indonesia U-17 Akui Ketangguhan Qatar U-17, Kalah 0-2 pada Piala Asia U-17

Minggu, 10 Mei 2026 | 12.50 WIB

Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Qatar di Piala Asia U-17 2026, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Garuda Muda Incar Kemenangan! - Image
Sepak Bola Indonesia

Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Qatar di Piala Asia U-17 2026, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Garuda Muda Incar Kemenangan!

Sabtu, 9 Mei 2026 | 16.33 WIB

Pesawat Tanker AS KC-135 Hilang Radar di Langit Qatar setelah Kirim Sinyal Darurat 7700 - Image
Internasional

Pesawat Tanker AS KC-135 Hilang Radar di Langit Qatar setelah Kirim Sinyal Darurat 7700

Rabu, 6 Mei 2026 | 06.24 WIB

Terpopuler

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub - Image
1

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

2

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

3

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

4

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

5

Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona

6

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

7

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

8

13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong

9

12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang

10

10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore