Prediksi Qatar di Piala Dunia 2026: Julen Lopetegui Dikejar Misi Menebus Malu di Panggung Dunia

Skuad Qatar bersiap untuk mencetak sejarah baru di Piala Dunia 2026 setelah kegagalan pahit pada edisi 2022. (FIFA)
JawaPos.com — Qatar datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi menebus kegagalan memalukan sebagai tuan rumah edisi 2022 setelah kalah di tiga laga grup. Tim berjuluk Al Annabi itu kini lolos lewat jalur kualifikasi murni dan berharap mampu mencuri perhatian di grup berat bersama Swiss, Kanada, serta Bosnia dan Herzegovina.
Empat tahun lalu, Qatar mencatat sejarah buruk sebagai tuan rumah dengan performa terburuk sepanjang sejarah Piala Dunia.
Kini tekanan besar kembali hadir karena publik ingin melihat perkembangan nyata dari proyek sepak bola mahal yang dibangun selama lebih dari satu dekade.
Qatar melewati perjalanan panjang untuk memastikan tiket ke Amerika Utara dengan catatan 10 kemenangan, lima kekalahan, dan tiga hasil imbang. Mereka mencetak 37 gol dan kebobolan 28 kali sepanjang tiga fase kualifikasi Asia.
Kemenangan penting 2-1 atas Uni Emirat Arab di Doha pada Oktober 2025 menjadi penentu kelolosan mereka.
Namun, lima kekalahan dari 10 laga di fase kedua memperlihatkan Qatar masih kesulitan menghadapi lawan yang levelnya sebenarnya tidak terlalu jauh.
Almoez Ali menjadi mesin gol utama dengan koleksi 12 gol sepanjang kualifikasi. Sementara Akram Afif tampil luar biasa sebagai kreator serangan lewat 11 assist dan sejumlah kontribusi penting di laga krusial.
Qatar diprediksi menjalani laga yang cukup berat sejak awal fase grup. Mereka akan menghadapi Swiss di Levi’s Stadium pada 13 Juni, Kanada di BC Place lima hari kemudian, lalu Bosnia dan Herzegovina di Lumen Field pada 24 Juni 2026.
Federasi sepak bola Qatar menunjuk Julen Lopetegui sejak Mei 2025 untuk membawa identitas baru sekaligus memperbaiki reputasi tim nasional.
