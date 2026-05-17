Prediksi Timnas Kanada di Piala Dunia 2026: Jesse Marsch dan Jonathan David Siap Wujudkan Mimpi Besar Tuan Rumah

JawaPos.com — Kanada datang ke Piala Dunia 2026 dengan rasa percaya diri tinggi setelah sukses mengejutkan banyak pihak di Copa America 2024. Tim tuan rumah itu kini memburu sejarah baru dengan target lolos ke fase gugur untuk pertama kalinya sepanjang keikutsertaan mereka di ajang sepak bola terbesar dunia.

Tim berjuluk The Reds tersebut akan menjalani laga pembuka melawan Bosnia dan Herzegovina di BMO Field, Toronto, pada 12 Juni 2026.

Setelah itu, Kanada dijadwalkan menghadapi Qatar dan Swiss dalam dua pertandingan berikutnya di BC Place.

Ini menjadi penampilan ketiga Kanada di Piala Dunia setelah sebelumnya tampil pada edisi 1986 dan 2022. Namun, mereka masih mencari kemenangan perdana karena selalu kalah dalam enam pertandingan sebelumnya di putaran final.

Jesse Marsch Perlahan Ubah Wajah Kanada Kehadiran Jesse Marsch sejak 2024 mulai membawa perubahan besar dalam permainan Kanada. Pelatih asal Amerika Serikat itu membangun identitas tim dengan pressing agresif dan intensitas tinggi sepanjang pertandingan.

Marsch dikenal sebagai sosok yang vokal dan disiplin dalam membentuk mental pemain. Ia berhasil menciptakan kultur baru di ruang ganti yang membuat Kanada tampil lebih percaya diri menghadapi lawan kuat.

Meski begitu, pekerjaan Marsch belum sepenuhnya selesai. Kanada masih memiliki masalah besar dalam urusan mencetak gol, terutama saat menghadapi tim yang bermain bertahan rapat.

Saat ini Kanada menempati ranking 30 FIFA. Posisi tersebut memang belum membuat mereka masuk jajaran unggulan, tetapi performa dalam dua tahun terakhir mulai mengubah pandangan banyak pengamat.

Jonathan David Jadi Tumpuan Utama Nama Jonathan David menjadi pusat harapan publik Kanada di Piala Dunia 2026. Striker berjuluk “Iceman” itu dikenal punya ketenangan luar biasa saat berada di depan gawang lawan.