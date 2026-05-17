Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 17 Mei 2026 | 17.56 WIB

Prediksi Timnas Kanada di Piala Dunia 2026: Jesse Marsch dan Jonathan David Siap Wujudkan Mimpi Besar Tuan Rumah

Jonathan David jadi andalan Kanada di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah. (Dok. Instagram @jodavid) - Image

Jonathan David jadi andalan Kanada di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah. (Dok. Instagram @jodavid)

JawaPos.com — Kanada datang ke Piala Dunia 2026 dengan rasa percaya diri tinggi setelah sukses mengejutkan banyak pihak di Copa America 2024. Tim tuan rumah itu kini memburu sejarah baru dengan target lolos ke fase gugur untuk pertama kalinya sepanjang keikutsertaan mereka di ajang sepak bola terbesar dunia.

Tim berjuluk The Reds tersebut akan menjalani laga pembuka melawan Bosnia dan Herzegovina di BMO Field, Toronto, pada 12 Juni 2026.

Setelah itu, Kanada dijadwalkan menghadapi Qatar dan Swiss dalam dua pertandingan berikutnya di BC Place.

Ini menjadi penampilan ketiga Kanada di Piala Dunia setelah sebelumnya tampil pada edisi 1986 dan 2022. Namun, mereka masih mencari kemenangan perdana karena selalu kalah dalam enam pertandingan sebelumnya di putaran final.

Jesse Marsch Perlahan Ubah Wajah Kanada

Kehadiran Jesse Marsch sejak 2024 mulai membawa perubahan besar dalam permainan Kanada. Pelatih asal Amerika Serikat itu membangun identitas tim dengan pressing agresif dan intensitas tinggi sepanjang pertandingan.

Marsch dikenal sebagai sosok yang vokal dan disiplin dalam membentuk mental pemain. Ia berhasil menciptakan kultur baru di ruang ganti yang membuat Kanada tampil lebih percaya diri menghadapi lawan kuat.

Meski begitu, pekerjaan Marsch belum sepenuhnya selesai. Kanada masih memiliki masalah besar dalam urusan mencetak gol, terutama saat menghadapi tim yang bermain bertahan rapat.

Saat ini Kanada menempati ranking 30 FIFA. Posisi tersebut memang belum membuat mereka masuk jajaran unggulan, tetapi performa dalam dua tahun terakhir mulai mengubah pandangan banyak pengamat.

Jonathan David Jadi Tumpuan Utama

Nama Jonathan David menjadi pusat harapan publik Kanada di Piala Dunia 2026. Striker berjuluk “Iceman” itu dikenal punya ketenangan luar biasa saat berada di depan gawang lawan.

Jonathan David diprediksi tetap menjadi ujung tombak utama Kanada dalam skema 4-4-2 andalan Jesse Marsch. Ia kemungkinan akan didampingi Tani Oluwaseyi yang masih menjadi pilihan utama di lini depan.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Belum Terbukti di Piala Dunia 2026, Carlo Ancelotti Latih Timnas Brasil hingga 2030 - Image
Piala Dunia 2026

Belum Terbukti di Piala Dunia 2026, Carlo Ancelotti Latih Timnas Brasil hingga 2030

Minggu, 17 Mei 2026 | 16.58 WIB

Mantan Pemain Bongkar Rahasia Sukses John Herdman di Timnas Kanada - Image
Sepak Bola Indonesia

Mantan Pemain Bongkar Rahasia Sukses John Herdman di Timnas Kanada

Selasa, 6 Januari 2026 | 12.58 WIB

Resmi! John Herdman Tinggalkan Kanada, Pasti Jadi Pelatih Timnas Indonesia usai Diwawancarai PSSI? - Image
Sepak Bola Indonesia

Resmi! John Herdman Tinggalkan Kanada, Pasti Jadi Pelatih Timnas Indonesia usai Diwawancarai PSSI?

Senin, 8 Desember 2025 | 18.09 WIB

Terpopuler

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub - Image
1

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

2

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

3

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

4

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

5

Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona

6

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

7

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

8

13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong

9

12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang

10

10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore