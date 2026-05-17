Skuad Korea Selatan untuk Piala Dunia 2026 Resmi Diumumkan, Son Heung-min Pimpin Taeguk Warriors

JawaPos.com - Federasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA resmi mengumumkan daftar 26 pemain yang akan dibawa ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. Pelatih Hong Myung-bo tetap mengandalkan kombinasi pemain senior dan talenta muda yang saat ini berkarir di Eropa maupun kompetisi domestik Asia.
Nama paling mencolok tentu saja kapten tim Son Heung-min. Penyerang berusia 33 tahun yang kini bermain bersama Los Angeles FC itu kembali dipercaya menjadi pemimpin Taeguk Warriors dalam upaya membawa Korea Selatan melangkah jauh di turnamen terbesar sepak bola dunia tersebut.
Selain Son, Korea Selatan juga diperkuat sejumlah pemain yang sudah memiliki pengalaman tampil di level elite Eropa. Bek tangguh Kim Min-jae yang bermain untuk Bayern Munich menjadi andalan di lini pertahanan. Sementara di sektor tengah, Lee Kang-in dari Paris Saint-Germain dan Hwang In-beom milik Feyenoord diprediksi menjadi motor permainan tim.
Hong Myung-bo tampaknya ingin menjaga keseimbangan skuad. Dia tidak hanya membawa pemain senior berpengalaman, tetapi juga memberi ruang bagi beberapa nama muda seperti Bae Jun-ho, Yang Hyun-jun, hingga Lee Tae-seok yang tampil cukup konsisten sepanjang musim.
Di posisi penjaga gawang, Kim Seung-gyu masih menjadi pilihan utama berkat pengalaman internasional yang dimilikinya. Kehadiran Jo Hyeon-woo dan Song Bum-keun juga memberikan kedalaman skuad yang cukup aman di bawah mistar.
Sektor pertahanan menjadi salah satu kekuatan utama Korea Selatan kali ini. Kim Min-jae akan ditemani Cho Yu-min dan Seol Young-woo yang tampil impresif di klub masing-masing.
Kehadiran Jens Castrop yang bermain di Bundesliga bersama Borussia Monchengladbach juga menarik perhatian karena dinilai mampu menambah variasi permainan dari sisi kanan maupun lini tengah bertahan.
Di lini tengah, Lee Jae-sung tetap menjadi sosok penting berkat pengalaman dan kemampuan membaca permainan. Kombinasi antara Lee Kang-in, Hwang In-beom, hingga Paik Seung-ho membuat Korea Selatan memiliki banyak opsi untuk bermain cepat maupun mengontrol tempo pertandingan.
Sementara itu, lini depan masih akan bertumpu pada ketajaman Son Heung-min. Hong Myung-bo juga membawa Cho Gue-sung dan Oh Hyeon-gyu sebagai alternatif di sektor penyerangan.
