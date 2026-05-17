Meski Dicoret dari Skuad, Minamino Tetap Berpeluang Ikut Jepang ke Piala Dunia 2026

JawaPos.com – Takumi Minamino memang gagal masuk skuad Jepang untuk Piala Dunia 2026. Namun, gelandang serang itu masih berpeluang tetap ikut mendampingi Samurai Blue ke turnamen.

Seperti dilansir Kyodo, Minggu (17/5), sumber yang dekat dengan situasi tersebut menyebut Minamino kemungkinan akan tetap bersama tim nasional Jepang selama Piala Dunia. Perannya belum dijelaskan lebih rinci.

Minamino sebelumnya tidak masuk daftar 26 pemain pilihan pelatih Hajime Moriyasu. Cedera ligamen lutut kiri yang dialaminya sejak Desember membuat pemulihannya tak cukup cepat.

Absennya pemain AS Monaco FC itu cukup terasa bagi Jepang. Minamino merupakan salah satu figur penting Samurai Blue dalam beberapa tahun terakhir.

Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, ia mengenakan nomor punggung 10. Sebelum cedera, mantan pemain Liverpool F.C. itu masih menjadi bagian penting tim.

Di sisi lain, Hidemasa Morita juga menjadi nama besar yang absen dari skuad. Padahal performanya bersama Sporting CP musim ini cukup solid.

Gelandang 31 tahun itu tampil impresif di Liga Champions. Ia membantu Sporting melaju hingga perempat final, termasuk menghadapi finalis musim ini, Paris Saint-Germain dan Arsenal.

Meski begitu, Moriyasu tetap tidak membawanya ke Piala Dunia. Morita sendiri memang sudah tidak dipanggil timnas sejak Maret tahun lalu.