Italia hingga Korea Selatan Murka usai Aktivis Kapal Gaza Ditahan Israel di Perairan Internasional

JawaPos.com - Penahanan ratusan aktivis kapal bantuan Gaza oleh Israel memicu ketegangan diplomatik baru. Sejumlah negara, mulai dari Italia, Korea Selatan, hingga Prancis memprotes keras aksi Israel yang mencegat armada bantuan di perairan internasional.

Kecaman muncul setelah pasukan Israel menahan peserta flotilla bantuan Gaza yang berlayar dari Turki menuju Jalur Gaza. Para aktivis kemudian dibawa ke pelabuhan Israel dan ditahan.

Italia menjadi salah satu negara yang paling keras bereaksi. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyebut perlakuan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir terhadap para aktivis sebagai tindakan yang tidak dapat diterima.

Italia diketahui memiliki warga negara di dalam kapal tersebut, termasuk seorang anggota parlemen dan jurnalis. Pemerintah Italia bahkan memanggil duta besar Israel untuk meminta penjelasan resmi terkait insiden itu.

“Italia mengharapkan permintaan maaf dari Israel,” kata Meloni dalam pernyataan bersama Menteri Luar Negeri Antonio Tajani mengutip Reuters.

Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung juga mempertanyakan dasar hukum Israel mencegat kapal asing di perairan internasional.

“Apa dasar hukumnya? Apakah itu wilayah perairan Israel?” ujar Lee.

“Jika ada konflik, apakah mereka bisa menyita dan menahan kapal negara ketiga?” lanjutnya.

Turki turut mengecam apa yang disebut sebagai tindakan penyalahgunaan terhadap para aktivis. Ankara mengatakan sedang bekerja sama dengan berbagai negara untuk memastikan pembebasan cepat dan aman warga negaranya.