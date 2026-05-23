Sinopsis Acara Televisi Battle of Fates (2026): Siapa Dukun Paling Hebat di Seantero Korea Selatan?

JawaPos.com - Hampir pada setiap budaya memiliki kepercayaan atau agama asli mereka masing-masing, dari situ pasti ada orang-orang terpilih untuk memimpin atau menjadi penuntun umat dalam agamanya.

Dalam budaya Korea, sebelum seseorang menjadi dukun atau ahli spiritual, mereka akan mengalami panggilan dan mereka tidak bisa menolak panggilan ini.

Dalam kepercayaan mereka, orang-orang yang menolak panggilan ini akan mengalami hal-hal buruk sebelum benar-benar menerima peran mereka dalam dunia spiritual.

Karena itu, beberapa ahli spiritual malah memutuskan untuk mengisolasikan diri mereka dari masyarakat umum dan bahkan keluarga mereka. Dengan intensi untuk melindungi orang-orang tersayang mereka.

Tapi sebuah program televisi asal Korea Selatan mengangkat topik dunia supernatural khas budaya mereka dalam bentuk kompetisi survival.

Battle of Fates (2026) mengumpulkan 49 ahli supernatural terbaik dari Korea Selatan dimana mereka akan berlomba demi menemukan yang terbaik dari antara mereka.

Para ahli supernatural ini terdiri dari para dukun tradisional, pembaca tarot, pembaca saju, pembaca wajah, pembaca garis tangan, hingga pembaca garis kaki. Mereka adalah beberapa ahli terbaik dari yang terbaik.

Para peserta ini juga memiliki latar belakang yang berbeda-beda, dari usia paling muda yaitu 18 tahun, hingga tertua kira-kira 60 tahunan.

Kompetisi ini memiliki 4 juri utama, yaitu Jun Hyunmoo, Park Narae, Shin Dong dan Kang Jiyoung. Keempatnya memiliki latar belakang yang beragam dan Kang Jiyoung sejak awal menyatakan bahwa ia adalah seorang skeptis.