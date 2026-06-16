Kisah Haru Penyerang Timnas Pantai Gading: Dari Imigran Ilegal hingga Jadi Pahlawan di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan kisah inspiratif yang melampaui sekadar hasil pertandingan. Salah satu cerita paling menyentuh datang dari timnas penyerang Pantai Gading Amad Diallo yang sukses menjadi pahlawan kemenangan negaranya pada laga pembuka turnamen.

Gol tunggal Amad Diallo cetak bukan hanya memberikan tiga poin penting bagi timnas Pantai Gading, tetapi juga menjadi simbol perjalanan panjang yang penuh perjuangan sejak masa kecilnya.

Lahir di Abidjan dalam kondisi ekonomi yang sulit, Amad Diallo tumbuh di tengah keterbatasan. Saat masih berusia sekitar 10 tahun, dia meninggalkan Pantai Gading menuju Italia dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Perjalanan itu tidak berjalan mulus karena dia diketahui menggunakan dokumen yang tidak sah dan menjadi korban jaringan penyelundupan manusia. Masalah tersebut terus membayangi perjalanan karirnya.

Ketika mulai meniti karir profesional di Italia, kasus dokumen itu kembali mencuat. Dia sempat menjalani pemeriksaan hukum dan akhirnya dijatuhi denda sebesar 48 ribu euro.

Namun berbagai kesulitan itu tidak menghentikan langkahnya. Penampilan impresif bersama Atalanta membuat namanya mulai diperhitungkan di sepak bola Eropa.

Saat mendapatkan kesempatan bergabung dengan Manchester United, dia akhirnya mampu melunasi denda tersebut dan menutup salah satu bab paling sulit dalam hidupnya.

Kesuksesan di level klub kemudian membuka peluang besar lainnya. Setelah memperoleh dokumen dan status kewarganegaraan yang sah, Timnas Italia mencoba membujuknya untuk bergabung. Bahkan ketertarikan itu datang langsung dari pelatih Roberto Mancini yang saat itu sedang membangun kekuatan baru Gli Azzurri.